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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:18
Banderlog написав: Denik написав: Banderlog написав:
Щодо фінансових проблем то в росії префіцит
бюджету і майже нульове безробіття.
Вони 2 трлн хуюблів надрукували лише в грудні, щоб закрити дефіцит бюджету.
ага. З того всього мвф їм прогнозує 1,5 проценту
росту ввп.)
Яке має бути падіння щоб була криза? 15? 20?
В них все "зростання" ВВП йде за рахунок випуску/ремонту військової техніки та боєприпасів за рахунок грошей з ФНБ.
А реально в них видобуток нафти впав на 2-3% у 2024 після 2%-3% падіння у 2023. Чорна металургія 4 останніх місяці впала на 10-15%. Видобуток вугілля десь на 10%. Сільське господарство впало через 20% неврожаю. Розвал забудовників житла.
Так, що МВФ може пожалітися в ООН, якщо раптом його прогноз не справдиться.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:19
somilitark написав: Buster написав:somilitark
п.с. 110+, фубль пішов за руцьким корабликом ...
А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.
106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни?
На парканах багато чого написано(
У мене в Феодосії родичі, валюту не продають з літа 22-го, працюють тільки на вхід, тому можна світити що хочеш, все одно система ніпель.
Потапенко каже, що якщо є добрі знайомі в банках, то в моцкві навіть 5 000 доларів
за раз купити, суму більше ніяк не вийде намутити.
Згодний з Будановим, якщо ми витримаємо, то сєпари самі будуть вимушені зупинятися, бо їх економіка посиплеться капітально в 25-му.
В начале 90-х своими глазами видел постоянно как привозили в обменки(разные) коробки из под Тринитрона полнуюю дерева ,не мелкими купюрами и уходило это в Китай баксами
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:08
Vadim_ написав:
У мене в Феодосії родичі, валюту не продають з літа 22-го, працюють тільки на вхід
привозили в обменки(разные) коробки из под Тринитрона полнуюю дерева ,не мелкими купюрами
привозили в Феодосию?
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