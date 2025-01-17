RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:18

москалі

  Banderlog написав:
  Denik написав:
  Banderlog написав:Щодо фінансових проблем то в росії префіцит бюджету і майже нульове безробіття.

Вони 2 трлн хуюблів надрукували лише в грудні, щоб закрити дефіцит бюджету.
ага. З того всього мвф їм прогнозує 1,5 проценту
росту ввп.)
Яке має бути падіння щоб була криза? 15? 20?

В них все "зростання" ВВП йде за рахунок випуску/ремонту військової техніки та боєприпасів за рахунок грошей з ФНБ.
А реально в них видобуток нафти впав на 2-3% у 2024 після 2%-3% падіння у 2023. Чорна металургія 4 останніх місяці впала на 10-15%. Видобуток вугілля десь на 10%. Сільське господарство впало через 20% неврожаю. Розвал забудовників житла.
Так, що МВФ може пожалітися в ООН, якщо раптом його прогноз не справдиться.
Denik
 
Повідомлень: 3357
З нами з: 23.02.09
Подякував: 693 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:19

  somilitark написав:
  Buster написав:somilitark

п.с. 110+, фубль пішов за руцьким корабликом ...


А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.

106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни?

На парканах багато чого написано(
У мене в Феодосії родичі, валюту не продають з літа 22-го, працюють тільки на вхід, тому можна світити що хочеш, все одно система ніпель.
Потапенко каже, що якщо є добрі знайомі в банках, то в моцкві навіть 5 000 доларів за раз купити, суму більше ніяк не вийде намутити.
Згодний з Будановим, якщо ми витримаємо, то сєпари самі будуть вимушені зупинятися, бо їх економіка посиплеться капітально в 25-му.

В начале 90-х своими глазами видел постоянно как привозили в обменки(разные) коробки из под Тринитрона полнуюю дерева ,не мелкими купюрами и уходило это в Китай баксами
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3547
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:08

  Vadim_ написав:

У мене в Феодосії родичі, валюту не продають з літа 22-го, працюють тільки на вхід


привозили в обменки(разные) коробки из под Тринитрона полнуюю дерева ,не мелкими купюрами
привозили в Феодосию?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5749
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 21:36

санкції

Как Россия обходит санкции
https://t.me/infografo/8105
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27195
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:28

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

https://www.agents.media/eks-bankir-mor ... -v-rossii/
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1503
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 22:43

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Росіянам на 100% підвищать ціни на пиво з «недружніх» країн 

У Росії різко подорожчає пиво, яке виробляють країни зі списку «недружніх». Причиною цьому стане збільшення мит: 31 грудня минулого року їх підвищили з 10 центів до 1 євро за літр. 

Найпомітніше це позначиться на недорогих марках – таке пиво подорожчає вдвічі.

В асортименті великих торгових мереж Росії частка пива з «недружніх» країн становить у середньому близько 25%.

2024 року лідером з постачання пива в Росію була Німеччина – за дев'ять місяців вона експортувала 105,3 тис. тонн продукції.

https://biz.censor.net/n3530498
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1503
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 23:05

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 січня 2025: 164 (-55.5) млрд Юанів, 187.7 (-91.8 ) тон золота.
Ще трохи продали, але темп дуже низький. Такими темпами резервів хватить надовго...
Рік тому продавали активніше.
  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 січня: 0 (-3.2) млрд Є, 227.3 (-52.5) млрд Юанів, 359 (-149.3) тон золота.

За 2024 рік продали 63.3 млрд. Юанів і 171.3 тони золота
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4724
З нами з: 29.07.22
Подякував: 778 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 95969798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 15:40
145 198279
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 20:42
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7311)
17.01.2025 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron