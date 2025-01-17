Banderlog написав:Щодо фінансових проблем то в росії префіцит бюджету і майже нульове безробіття.
Вони 2 трлн хуюблів надрукували лише в грудні, щоб закрити дефіцит бюджету.
ага. З того всього мвф їм прогнозує 1,5 проценту росту ввп.) Яке має бути падіння щоб була криза? 15? 20?
В них все "зростання" ВВП йде за рахунок випуску/ремонту військової техніки та боєприпасів за рахунок грошей з ФНБ. А реально в них видобуток нафти впав на 2-3% у 2024 після 2%-3% падіння у 2023. Чорна металургія 4 останніх місяці впала на 10-15%. Видобуток вугілля десь на 10%. Сільське господарство впало через 20% неврожаю. Розвал забудовників житла. Так, що МВФ може пожалітися в ООН, якщо раптом його прогноз не справдиться.
А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.
106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни?
На парканах багато чого написано( У мене в Феодосії родичі, валюту не продають з літа 22-го, працюють тільки на вхід, тому можна світити що хочеш, все одно система ніпель. Потапенко каже, що якщо є добрі знайомі в банках, то в моцкві навіть 5 000 доларів за раз купити, суму більше ніяк не вийде намутити. Згодний з Будановим, якщо ми витримаємо, то сєпари самі будуть вимушені зупинятися, бо їх економіка посиплеться капітально в 25-му.
В начале 90-х своими глазами видел постоянно как привозили в обменки(разные) коробки из под Тринитрона полнуюю дерева ,не мелкими купюрами и уходило это в Китай баксами
Резерв москалів станом на 1 січня 2025: 164 (-55.5) млрд Юанів, 187.7 (-91.8 ) тон золота. Ще трохи продали, але темп дуже низький. Такими темпами резервів хватить надовго... Рік тому продавали активніше.
Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 січня: 0 (-3.2) млрд Є, 227.3 (-52.5) млрд Юанів, 359 (-149.3) тон золота.
За 2024 рік продали 63.3 млрд. Юанів і 171.3 тони золота