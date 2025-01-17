Banderlog написав:Щодо фінансових проблем то в росії префіцит бюджету і майже нульове безробіття.
Вони 2 трлн хуюблів надрукували лише в грудні, щоб закрити дефіцит бюджету.
ага. З того всього мвф їм прогнозує 1,5 проценту росту ввп.) Яке має бути падіння щоб була криза? 15? 20?
В них все "зростання" ВВП йде за рахунок випуску/ремонту військової техніки та боєприпасів за рахунок грошей з ФНБ. А реально в них видобуток нафти впав на 2-3% у 2024 після 2%-3% падіння у 2023. Чорна металургія 4 останніх місяці впала на 10-15%. Видобуток вугілля десь на 10%. Сільське господарство впало через 20% неврожаю. Розвал забудовників житла. Так, що МВФ може пожалітися в ООН, якщо раптом його прогноз не справдиться.
А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.
106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни?
На парканах багато чого написано( У мене в Феодосії родичі, валюту не продають з літа 22-го, працюють тільки на вхід, тому можна світити що хочеш, все одно система ніпель. Потапенко каже, що якщо є добрі знайомі в банках, то в моцкві навіть 5 000 доларів за раз купити, суму більше ніяк не вийде намутити. Згодний з Будановим, якщо ми витримаємо, то сєпари самі будуть вимушені зупинятися, бо їх економіка посиплеться капітально в 25-му.
В начале 90-х своими глазами видел постоянно как привозили в обменки(разные) коробки из под Тринитрона полнуюю дерева ,не мелкими купюрами и уходило это в Китай баксами
Резерв москалів станом на 1 січня 2025: 164 (-55.5) млрд Юанів, 187.7 (-91.8 ) тон золота. Ще трохи продали, але темп дуже низький. Такими темпами резервів хватить надовго... Рік тому продавали активніше.
Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 січня: 0 (-3.2) млрд Є, 227.3 (-52.5) млрд Юанів, 359 (-149.3) тон золота.
За 2024 рік продали 63.3 млрд. Юанів і 171.3 тони золота
Ми починаємо бачити "тріщини" в економіці РФ, треба посилювати санкції, - Велдкамп
"Ми починаємо бачити тріщини в російській економіці, і нам потрібно розширювати ці тріщини, збільшуючи санкційні зусилля і дотримання санкцій. Ми працюємо над пакетом із 16 санкцій", - сказав міністр під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою.
Міністр закордонних справ України зі свого боку також наголосив, що санкції проти РФ діють, і закликав і надалі посилювати санкційну політику.
"Ми теж бачимо прояви "якихось турбулентностей" у російській економіці, попри бравурні заяви, що економіка РФ впоралася. Ні, це не так. Дуже важливо, щоб спільно з європейськими та американськими колегами ми піднімали ціну агресії для Росії та зробили прояви проблем у російській економіці трендовими", - додав Сибіга.
Резервний фонд Путіна зменшився за три роки війни на $76 мільярдів, він може вичерпатися вже цього року
Обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) Росії, створеного під керівництвом Володимира Путіна, станом на 1 січня 2025 року становив 11,88 трильйона рублів або $116,84 млрд в еквіваленті. За рік він зменшився на $16,6 млрд.
Втім, 8,07 трлн рублів із загального обсягу ФНД фактично витрачені або інвестовані у різні проєкти. При цьому обсяг ліквідних, тобто не використаних коштів фонду, зменшився торік на третину (на $18,4 млрд) – до $37,5 млрд. Це найнижчий рівень з 2008 року, коли фонд був створений, зауважує The Moscow Times.
Поточні темпи видатків із ФНБ (у середньому по $25 млрд за один рік війни) свідчать, що фонд може бути практично вичерпаний вже 2025 року, зазначає старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд.