У передчутті послаблень санкцій, багато безпринципних міжнародних фінансових гравців зараз дивиться на росію і облизується в очікуванні надприбутків. Брокери в Лондоні та Нью-Йорку діляться на два типи — одні відвертаються від болотного смороду, інші чекають слушного моменту, щоб зістригти капусту. Але давайте по-порядку…



Катастрофічний варіант, якщо санкції їм не послаблять і в світі почнеться криза, для нас дуже бажаний, але на жаль малоймовірний. Бо навіть якщо Трамп помножить на нуль всі інші ініціативи Байдена, то в питанні майбутнього оркостану вони однодумці і вважають, що «ставити хрест на росії не можна». Тому спроби вирвати росію з лап китайського дракона будуть продовжуватися.



І нічого нового в цьому нема. Ситуація нагадує 1945 рік, коли Японія після капітуляції із запеклого ворога миттєво перетворилася на одного із найбільших соратників Заходу в боротьбі з комуністичною чумою. Проблема лише в тому, що росія не капітулювала і прямого важіля на неї в Заходу зараз нема. А отже, будуть тягнути час і шукати варіанти, як усунути цього вилупка від влади. І їх десь можна зрозуміти, адже залишати такі величезні території та запаси корисних копалин на поталу Китаю було б нерозумно.



Спостерігаючи за останніми заявами президента США, не виключено, що вони невдовзі навіть погодяться підключити росію назад до SWIFT, щоб змусити її торгувати своєю болотною нафтою через долар. І, принагідно, через країни, які входять в ОПЕК, будуть встановлювати мокшам план Пʼятирічки, затверджений на Зʼїзді Капіталістичної Партії Сполучених Штатів. Все, як ті люблять…

І росіянці вхопляться за нього, як за рятівне коло. Адже це допоможе їм стабілізувати ситуацію — збити інфляцію, відновити ланцюги поставок, здешевити транзакції і згодом відновити повноцінний імпорт. Щоправда, всі їх потуги по «отєчєствєнному імпорто-замєщєнію» відразу накриються мідним тазом, адже конкурувати їх рукожопим подєлкам із світовими товарами неможливо. Але кого це хвилює…



Однак, санкції ще скоро не знімуть. Тому курс рубля продовжить знижуватися і цілком ймовірно, що впродовж року досягне позначки 120, або й вище. Інфляція галопує, величезна облікова ставка руйнує економіку і все це розтелепане іржаве корито на повній швидкості несеться в прірву та готується до жорсткої посадки. Разом з тим великі акули капіталізму чують запах крові і просто так відпустити здобич не погодяться…



Враховуючи, що в росії облікова ставка зараз дуже висока, у багатьох іноземних інвесторів виникає бажання цим скористатись і погратися в Carry Trade. Що це таке ми з вами вже розбирали минулого року, коли аналізували взаємовідносини Штатів з Японією (посилання в 2-му коментарі).

Якщо розмістити кошти під високу ставку (в росії зараз 21%) на довгий період (наприклад 10 років), то при мінімальних гарантіях безпеки, які схоже саме зараз проговорюються на найвищому рівні, бажаючих прийняти участь в такій авантюрі буде немало. Тим більше в умовах, коли облікова ставка в світі знижується і гроші стають дедалі дешевші.

Будемо відверті — мокшанський фондовий ринок розвинений на порядок краще, ніж наш. І для міжнародних стервʼятників він зараз дійсно виглядає спокусливо і має величезний потенціал.

ВВП росії близько 200 трильйонів рублів. Грошова маса — 105 трильйонів рублів. Капіталізація фондового ринку орієнтовно 50 трильйонів рублів. Індикатор Баффета говорить, що співвідношення капіталізації фондового ринку до ВВП вважається нормальним у межах 100-120%. У випадку ж росії це співвідношення становить лише 25%, що свідчить про сильну недооціненість.



В розвинених країнах капіталізація фондового ринку завжди вище грошової маси. Для прикладу в Штатах грошова маса зараз $21 трильйон, ВВП — $30 трильйонів, а капіталізація фондового ринку $86 трильйонів. Або близько 300% від ВВП і 400% від грошової маси ‼️ Це сильний перекос, тому далекоглядні інвестори схильні до того, щоб продати зараз те, що дорого і придбати натомість щось дешеве і перспективне.

Враховуючи, що рубль і всі російські індекси зараз на дні, а боротьба за енергоресурси в світі виходить на передній план, є досить велика ймовірність, що західні ділки захочуть на цьому теж нагріти руки. Щоправда EuroClear та ClearStream найбільші міжнародні депозитарно-клірингові системи, які обслуговують угоди з цінними паперами, в москаляндії зараз відключені, тому зовнішні інвестори зайти на цей ринок не можуть.



Поки що…



Схожу ситуацію ми спостерігали на початку 2015-го, коли після підписання других мінських домовленостей, російська фонда за місяць вистрелила на 30% (з 1400 до 1800), а потім знов обвалилась (до 1500). Цього разу, швидше за все, буде так само — ринок відіграє позитивну інформацію про початок переговорів, а в момент підписання самої угоди олігархи будуть фіксувати прибуток.



Зараз індекс мокшанської біржі (IMOEX) коливається на рівні ~3000. Після зупинки бойових дій, або навіть початку перемовин, він має всі шанси вистрелити до 4000, або й вище. Але задоволення від цього буде недовгим, бо потім прийде протверезіння і всі зрозуміють глибину задниці, в якій опинились. Економіку ухайдокали вкрай і все, що будували 30 років зруйнували власними руками… Але хай спокутують, виродки.