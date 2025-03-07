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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:46
Резерв москалів станом на 1 березня: 164.3 (+0.1) млрд Юанів, 174.6 (-4.4) тон золота.
Ще трохи золота продали, але темпи дуже маленькі.
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