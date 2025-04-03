Щось я в своїй інформаційній бульбашці не бачу даних, а знайомі кажуть, що інвестиції, зокрема із Казахстану, рікою потекли до москалів (хочуть зафіксуватись поки ставки не впали), що й спричинило укріплення дерев'яного.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 22 бер, 2025 19:27
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Щось я в своїй інформаційній бульбашці не бачу даних, а знайомі кажуть, що інвестиції, зокрема із Казахстану, рікою потекли до москалів (хочуть зафіксуватись поки ставки не впали), що й спричинило укріплення дерев'яного.
Додано: П'ят 04 кві, 2025 17:10
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Резерв москалів станом на 1 квітня: 164.0 (-0.3) млрд Юанів, 168 (-6.6) тон золота.
Ще трохи золота продали, але темпи дуже маленькі.
Додано: Пон 07 кві, 2025 20:15
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Ціни на нафту суттєво підривають бюджет москалів. Зараз би втопити танкер в Балтійському морі і взагалі була б красота.
Додано: Пон 07 кві, 2025 20:30
Додано: Пон 07 кві, 2025 20:33
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