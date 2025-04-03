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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:27

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  prodigy написав:рф не вистачає грошей, доступу к іностранним кредитам немає, навіть Китай оцінює ризики, як великі і теж відмовився інвестувати.

Щось я в своїй інформаційній бульбашці не бачу даних, а знайомі кажуть, що інвестиції, зокрема із Казахстану, рікою потекли до москалів (хочуть зафіксуватись поки ставки не впали), що й спричинило укріплення дерев'яного.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 17:10

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 квітня: 164.0 (-0.3) млрд Юанів, 168 (-6.6) тон золота.
Ще трохи золота продали, але темпи дуже маленькі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:15

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Ціни на нафту суттєво підривають бюджет москалів. Зараз би втопити танкер в Балтійському морі і взагалі була б красота.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:26

та хто ж його втопить...
раз трампутін мріє вже про відновлення ПП2 !
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:30

  greenozon написав:та хто ж його втопить...
раз трампутін мріє вже про відновлення ПП2 !

українці ще раз вийдуть порибалити на яхті :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:33

  Shaman написав:
  greenozon написав:та хто ж його втопить...
раз трампутін мріє вже про відновлення ПП2 !

українці ще раз вийдуть порибалити на яхті :lol:



кажуть то пп Червінський в ластах і підводній масці підірвав ПП2

може тойво, поздовнити йому знову ? :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 19:33

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Під шумок надрукували ще 1.77 трлн. руб...
https://www.moscowtimes.ru/2025/04/15/b ... -r-a161021
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 09:10

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Москалі признали, що грошей не хватає, збільшили дефіцит втричі до 3.8 трл. і оголосили секвестр.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 18:52

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 травня: 164.6 (+0.6) млрд Юанів, 168 (0) тон золота.
Як не дивно, але зріс трохи фонд.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 19:53

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 травня: 164.6 (+0.6) млрд Юанів, 168 (0) тон золота.
Як не дивно, але зріс трохи фонд.
це 17й пакет санкцій
GALeon
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