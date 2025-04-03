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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 21:53

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

«Гроші тануть»: У розвідці розповіли про скорочення запасів золота та юанів у Росії 

«До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Фонд національного добробуту Росії становив близько $150 млрд. Зараз лишилося близько $38 млрд. Гроші тануть», – повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

За його словами, неліквідними є ще одні їхні запаси – цінні папери, які на сьогодні неможливо продати. Також у Росії зменшуються запаси золота і китайських юанів.

2Золота було 2300 тонн – уже 1700. Його продають. Було 164 млрд китайських юанів. Ці запаси теж поступово зменшуються», – зазначив Іващенко.

Загалом, за його словами, за три місяці цього року воєнні перевитрати Росії сягають $5 млрд. Для їхньої економіки це достатньо серйозні речі, каже він.

У СЗР прогнозують, що на кінець цього року у Росії з’являться серйозні проблеми в економіці, з грошима і трудовими ресурсами. Відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також дефіцит кадрів. 

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GALeon
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