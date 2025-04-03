«До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Фонд національного добробуту Росії становив близько $150 млрд. Зараз лишилося близько $38 млрд. Гроші тануть», – повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.
За його словами, неліквідними є ще одні їхні запаси – цінні папери, які на сьогодні неможливо продати. Також у Росії зменшуються запаси золота і китайських юанів.
2Золота було 2300 тонн – уже 1700. Його продають. Було 164 млрд китайських юанів. Ці запаси теж поступово зменшуються», – зазначив Іващенко.
Загалом, за його словами, за три місяці цього року воєнні перевитрати Росії сягають $5 млрд. Для їхньої економіки це достатньо серйозні речі, каже він.
У СЗР прогнозують, що на кінець цього року у Росії з’являться серйозні проблеми в економіці, з грошима і трудовими ресурсами. Відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також дефіцит кадрів.