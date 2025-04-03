RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 21:53

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

«Гроші тануть»: У розвідці розповіли про скорочення запасів золота та юанів у Росії 

«До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Фонд національного добробуту Росії становив близько $150 млрд. Зараз лишилося близько $38 млрд. Гроші тануть», – повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

За його словами, неліквідними є ще одні їхні запаси – цінні папери, які на сьогодні неможливо продати. Також у Росії зменшуються запаси золота і китайських юанів.

2Золота було 2300 тонн – уже 1700. Його продають. Було 164 млрд китайських юанів. Ці запаси теж поступово зменшуються», – зазначив Іващенко.

Загалом, за його словами, за три місяці цього року воєнні перевитрати Росії сягають $5 млрд. Для їхньої економіки це достатньо серйозні речі, каже він.

У СЗР прогнозують, що на кінець цього року у Росії з’являться серйозні проблеми в економіці, з грошима і трудовими ресурсами. Відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також дефіцит кадрів. 

https://censor.net/n3554323
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 08:25

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Російський ринок обвалився на 100 мільярдів рублів на тлі погроз Трампа 

Різкі заяви президента США Дональда Трампа, який назвав «божевільним» Володимира Путіна і погрожував посилити санкції проти Росії, різко обвалили російський фондовий ринок.

Індекс Мосбіржі впав на 1,51%, втративши близько 100 млрд рублів капіталізації за кілька годин торгів, і відкотився до позначки 2727 пунктів, а раніше опускався до 2719 пунктів – найнижчого рівня з початку квітня.

Найбільше втратив «Газпром», папери якого обвалилися на 3,5%. Акції «Сбєрбанку» та ВТБ подешевшали на 1,5% та 2,4% відповідно. Також обвал прискорили повідомлення, що Євросоюз готується відключити ще 20 російських банків від системи SWIFT.

За словами аналітика ПСБ Євгена Локтюхова, ситуація відображує «погіршення геополітичного фону та затягування переговорів щодо України».

https://censor.net/n3554371
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 22:47

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Росія втричі збільшила дефіцит бюджету через падіння цін на нафту 

У Росії плановий дефіцит бюджету на 2025 рік збільшено у понад тричі – з 1,17 до 3,8 трлн рублів. Головна причина – низькі ціни на нафту та санкції.

«Причини? Дешева нафта та зміцнення рубля, що разом призводять до падіння нафтово-газових доходів майже на чверть від запланованого – мінус 2,6 трлн рублів. Ціна на Urals у новому прогнозі знижена з $69,7 до $56 за барель», – повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Також, за його словами, один із драйверів цього падіння – санкції, які продовжують тиснути на російський енергетичний експорт.

«Це ще раз доводить: Росія критично залежна від нафтодоларів», – підсумував Власюк.

https://censor.net/n3555007
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 20:33

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Росія приховує масштаби економічного спаду та розтрачує останні резерви, - СЗР

За даними СЗР, фонд національного добробуту РФ, який Кремль використовує для стабілізації, системно скорочується. На початку липня 2022 року ліквідна частина фонду становила 145 млрд доларів, а вже у травні 2025 року - лише 39 млрд доларів. З початку повномасштабної війни падіння відбулося майже вчетверо.

Основне джерело наповнення фонду - експорт нафти - залишається під тиском санкцій. Західні обмеження звузили доступ Росії до традиційних ринків, а альтернативні канали виявилися менш ефективними та більш витратними.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:42

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 червня: 153.7(-10.9) млрд Юанів, 139.5 (-28.5) тон золота.
от це вже цікавий літній розпродаж.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 29.07.22
Подякував: 860 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 100101102103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 15:40
146 204375
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 кві, 2025 15:26
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.