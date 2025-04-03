|
|
Руйнація економіки РФ з початком війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 14 лип, 2025 08:34
Трошки розчарую
Німеччина перевіряє тіньовий флот РФ у Балтійському морі, але затримати судна важко — DW
"Контроль тіньового флоту РФ виглядає так — судна не зупиняють, бо це юридично неможливо, з ними зв'язуються по радіо і задають питання", — розповідає Йоханнес Петерс, експерт Інституту політики безпеки в Кілі.
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 18:30
Резерв москалів станом на 1 серпня: 210.2 (-4.6) млрд Юанів, 179.1 (-32.8 ) тон золота.
Трохи розпродали золота.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5599
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|146
|215624
|