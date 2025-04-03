Німеччина перевіряє тіньовий флот РФ у Балтійському морі, але затримати судна важко — DW "Контроль тіньового флоту РФ виглядає так — судна не зупиняють, бо це юридично неможливо, з ними зв'язуються по радіо і задають питання", — розповідає Йоханнес Петерс, експерт Інституту політики безпеки в Кілі.
Існує низка ознак, які вказують на зростаючі проблеми в російській економіці. Чи станеться колапс вже цього року? Про це наш сьогоднішній випуск.
00:00 Курс на стагнацію економіки рф 00:25 Основні ознаки економічних проблем в росії 04:54 Паливна криза. Пального немає, але ви тримайтеся 06:42 Банківська система! Всі гроші на війну 09:04 Росіян готують до заморожування вкладів. Були гроші ваші, стали наші 09:45 Що роблять в уряді рф, щоби відтермінувати початок кінця? Замороження цін і введення цифрового рубля 11:32 Чи виживе економіка рф
Резерв москалів станом на 1 серпня: 209.1 (-1.1) млрд Юанів, 178.2 (-0.9 ) тон золота. Взагалі в серпні розпродаж якось загальмував. Але на вересень планують збільшити продаж резервів маже в 5 разів до 1.4 млрд дерев'яних в день (десь 0.2 тони золота). Реальний стан фонду, як завжди, дізнаємось тільки коли в січні закриють дефіцит бюджету.
Росіяни почали масово економити на продуктах та одязі
Російські громадяни дедалі більше економлять на базових товарах повсякденної необхідності через стрімке зростання цін, яке, навіть за офіційними даними Росстату, з початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України досягає 40%.
Кількість покупок одягу в січні-серпні 2025 року скоротилася на 8%. Через зниження попиту, за прогнозом Союзу торгових центрів РФ, великі fashion-рітейлери будуть змушені оптимізувати до 40% торгових площ.
Щоб заощадити на їжі, росіяни дедалі частіше ходять до жорстких дискаунтерів, які продають найдешевші товари з максимальними знижками. Виторг таких магазинів зріс на 27% рік до року – рекордно серед усіх продуктових рітейлерів.
Також, щоб мінімізувати витрати на їжу та товари першої необхідності 46% росіян практикують скорочення частоти походів у магазини.