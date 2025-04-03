RSS
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:02

  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 грудня: 209.1 (+55.4) млрд Юанів, 173 (+33.5) тон золота.
Нічого не розумію. Як їм вдається нарощувати резерви при падінні прибутків і рості дефіциту бюбджету.

бо резерви залежать від зовнішнього балансу. мати профіцит балансу та дефіцит бюджету - таке можливо. це різні речі.

в нас теж шалений дефіцит бюджету, але ЗВР зростають.

але в такому випадку, кількість грошей в економіці зростає просто нереально, а відповідно й інфляція - це я більше про Рашу...
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:51

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Shaman написав:але в такому випадку, кількість грошей в економіці зростає просто нереально, а відповідно й інфляція - це я більше про Рашу...

А чому це не компенсується ростом імпорту як в Україні?
В них взагалі курс 76...
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 17:03

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:але в такому випадку, кількість грошей в економіці зростає просто нереально, а відповідно й інфляція - це я більше про Рашу...

А чому це не компенсується ростом імпорту як в Україні?
В них взагалі курс 76...

точно не скажу. одна з причин в них санкції - дуже багато якісного не завезеш. точніше може й завезеш, але як оплатити. доларами та євро не можна. рупій багато, а що з ними робити. напевне друге навіть важливіше - нема як оплатити багато імпорту, юані не всі беруть...
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 17:43

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Shaman написав:в нас теж шалений дефіцит бюджету, але ЗВР зростають.

Будьмо об'єктивні: в Україні дефіцит був тільки в першій половині 2022 року. А із липня 2022, завдяки міжнародній допомозі, в нас профіцитний бюджет. можливо в 2026 буде легкий дефіцит.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:41

шукаю роботу у Дніпрі
1С знаю з 2000 року
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:51

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:але в такому випадку, кількість грошей в економіці зростає просто нереально, а відповідно й інфляція - це я більше про Рашу...

А чому це не компенсується ростом імпорту як в Україні?
В них взагалі курс 76...

це просто пездець
