Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 грудня: 209.1 (+55.4) млрд Юанів, 173 (+33.5) тон золота. Нічого не розумію. Як їм вдається нарощувати резерви при падінні прибутків і рості дефіциту бюбджету.
бо резерви залежать від зовнішнього балансу. мати профіцит балансу та дефіцит бюджету - таке можливо. це різні речі.
в нас теж шалений дефіцит бюджету, але ЗВР зростають.
але в такому випадку, кількість грошей в економіці зростає просто нереально, а відповідно й інфляція - це я більше про Рашу...
Shaman написав:але в такому випадку, кількість грошей в економіці зростає просто нереально, а відповідно й інфляція - це я більше про Рашу...
А чому це не компенсується ростом імпорту як в Україні? В них взагалі курс 76...
точно не скажу. одна з причин в них санкції - дуже багато якісного не завезеш. точніше може й завезеш, але як оплатити. доларами та євро не можна. рупій багато, а що з ними робити. напевне друге навіть важливіше - нема як оплатити багато імпорту, юані не всі беруть...
Резерв москалів станом на 1 січня 2026: 209.1 (0) млрд Юанів, 160.2 (- 12.8 ) тон золота. На жаль москалі змінили тактику і вирішили не спустошувати ФНБ. А закрили дефіцит емісією, через РЕПО ~3.2 трлн. рублів дали (пишуть що скоро збільшать до 4.8 трлн.). Питання тільки в одному: чому при такій емісії рубль не девальвує?
Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 січня 2026: 209.1 (0) млрд Юанів, 160.2 (- 12.8 ) тон золота. На жаль москалі змінили тактику і вирішили не спустошувати ФНБ. А закрили дефіцит емісією, через РЕПО ~3.2 трлн. рублів дали (пишуть що скоро збільшать до 4.8 трлн.). Питання тільки в одному: чому при такій емісії рубль не девальвує?
Shaman написав:від грошової бази це більше, напевне десь відсотків 10% - але поки що це ще не є критичним. але головне, що процес друку розпочався. от зупинити його набагато важче.
Минулого року в грудні почали емісію, тоді теж було ~3 трлн., але до літа вони десь 2 з них вилучили. В них же РЕПО на тиждень і потім банки повертають старий борг і тут же беруть новий. Взагалі мене досі дивує навіщо в економіці так ускладнювати все і чому не простіше просто надрукувати гроші не граючись з перекладанням % з однієї кишені в іншу...