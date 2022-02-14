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В НБУ повідомили, чи потрібно
вивозити готівку за кордон

В НБУ повідомили, чи потрібно вивозити готівку за кордон
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 10:32

В НБУ повідомили, чи потрібно вивозити готівку за кордон

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку рекомендують не вивозити за кордон готівкову гривню, оскільки зараз її курс у місцевих обмінниках дуже занижений.

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В НБУ повідомили, чи потрібно вивозити готівку за кордон
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 10:32

і який конкретно у цифрах він занижений цей курс гривні у закордонних обмінниках ? які там забугром курси "чорного" ринку ?
Alex2007
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