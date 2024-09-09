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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 12:44

  24589 написав:Ну в газі трошки не так. Раз на рік він оновлюється. Тобто, якщо він змінився у листопаді то зміниться у власників карток відкритих в листопаді, а потім в грудні і так далі. Фішка в тому, щоб протягом рівно року відсоток був фіксованим

рік - це дуже дооооовго
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:51

Re: Кредобанк

Desktop версія Ifobs з літа припиняє своє існування.
Зображення
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 13:34

Re: Кредобанк

Телефонував на гарячу лінію, що необхідно для того, щоб перевести валюту родичам першої лінії (матері, клієнтці того ж банку). Відповіли свідоцтво про народження, але так як я хочу робити переказ то маю свідоцтво принести я. На моє ствердження, що в процесі приймало участь троє людей батько, матір, а потім вже і я, і спорідненість від того хто принесе свідоцтво не зміниться, мені ствердно відповіли ви переказуєте, значить ви і приносите (онлайн ніяк). Але тут ще не кінець,перевести валюту онлайн сказали, що не можливо, тільки прийти в банк і через касу. Якщо хочете онлайн, то переведіть валюту у гривню і переказуйте гривню. Усе для людей.
westzol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 16:57

А що в додатку вже відкрити депозит онлайн неможливо?
Чи не там шукаю?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 17:56

  Arbitr написав:А що в додатку вже відкрити депозит онлайн неможливо?
Чи не там шукаю?

На головному екрані "+" і там відкрити депо.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 23:42

Отключили электричество - и сейчас невозможно зайти в Кредо. Тут есть причинно-следственная связь?
Сначала даже сайт не хотел грузиться, теперь более-менее, но совершенно невозможно зайти в личный кабинет ни на сайте (выдает какую-то ошибку), ни в приложении (крутит колёсико и не даёт вводить логин и пароль).
Это у Кредо какие-то технические неполадки? Или всегда так при отключении электричества?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:50

Знижки на відпочинок у Буковелі

Для клієнтів Кредобанку, власників карток Mastercard World Elite та World Black Edition, діють знижки на відпочинок у Буковелі.
Пропозиція діятиме до 30 вересня 2024 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/dlya-vlasnyk ... u-bukoveli
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:31

Акція для держателів «Правильної картки»

З вересня 2024 року Кредобанк спільно з Mastercard розпочинає акцію «Правильним розрахункам світять подарунки». У рамках акції клієнти банку, що активно розраховуються «Правильною карткою», мають шанс отримати одну з 6 потужних зарядних станцій EcoFlow.
Акція діє до 30 листопада 2024 року
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/kredobank-ta ... ion_090924
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