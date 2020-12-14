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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:26
Faceless написав: Хомякоид написав: барабашов написав:
Он хочет 3К которая изначально была 1К за полтос? Или метров под сто с инстаремонтом от Бетона, с плинтусАми?
Не знаю сколько изначально біла.
Ищет под ремонт.
Юра теплотехник плачет горючими слезами в "зале"
Та купа дурачків може і за 10к хочуть в Тетрісі, яка різниця що там за клоун в фб, нема в КТ таких цін
І навіть БПС з залою імені Юри на Соломі дорожче 50к. Навіть з всіма обстрілами Соломи
покупка Ser-жика феєричніше
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Додано: Суб 02 сер, 2025 05:29
Faceless написав: Хомякоид написав: барабашов написав:
Он хочет 3К которая изначально была 1К за полтос? Или метров под сто с инстаремонтом от Бетона, с плинтусАми?
Не знаю сколько изначально біла.
Ищет под ремонт.
Юра теплотехник плачет горючими слезами в "зале"
Та купа дурачків може і за 10к хочуть в Тетрісі, яка різниця що там за клоун в фб, нема в КТ таких цін
І навіть БПС з залою імені Юри на Соломі дорожче 50к. Навіть з всіма обстрілами Соломи
За останій місяць це едине оголошення про купівлю що я бачив за кеш в групі.
Інші про курівлю в дальних передмістях та ще одно за сертифікат.
Група 50 тис.
Щрсь з КРН зовсім недобре.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 06:46
Хомякоид написав: Faceless написав: Хомякоид написав:
Не знаю сколько изначально біла.
Ищет под ремонт.
Юра теплотехник плачет горючими слезами в "зале"
Та купа дурачків може і за 10к хочуть в Тетрісі, яка різниця що там за клоун в фб, нема в КТ таких цін
І навіть БПС з залою імені Юри на Соломі дорожче 50к. Навіть з всіма обстрілами Соломи
За останій місяць це едине оголошення про купівлю що я бачив за кеш в групі.
Інші про курівлю в дальних передмістях та ще одно за сертифікат.
Група 50 тис.
Щрсь з КРН зовсім недобре.
Чого ви вирішили, що оголошення про купівлю щось взагалі показують?
Ви як щось купували, давали оголошення про купівлю? Скільки взагалі реальних покупців цим займаються?
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