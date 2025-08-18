RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 15:21

Re: Кредобанк

Перевірте, чи є в шаблонах знак '№'. Кредопшекі його заборонили в полі призначення.
Кочевник
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 16.02.17
Подякував: 401 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 16:46

  bor написав:Комусь може буде корисно.
Мені не вдавалося жодним чином переказати свої кошти за межі банку. Причина - не можливості вибрати свій рахунок ні при яких операціях (платіж, давання шаблону).
Дало можливість його вибрати лише при використанні QR коду.
Тому генеруйте свій код на сервісах типу https://bank-qr.com.ua/ і переказуйте так.
Так, до речі, буде зручніше і тим кому забагато вводити рахунків - на компі легше скопіювати і згенерувати код, а ніж вводити вручну на телефоні.


було таке, але вдалося пофіксити через редагування шаблону
Sime
 
Повідомлень: 110
З нами з: 27.08.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
