bor написав:Комусь може буде корисно. Мені не вдавалося жодним чином переказати свої кошти за межі банку. Причина - не можливості вибрати свій рахунок ні при яких операціях (платіж, давання шаблону). Дало можливість його вибрати лише при використанні QR коду. Тому генеруйте свій код на сервісах типу https://bank-qr.com.ua/ і переказуйте так. Так, до речі, буде зручніше і тим кому забагато вводити рахунків - на компі легше скопіювати і згенерувати код, а ніж вводити вручну на телефоні.
було таке, але вдалося пофіксити через редагування шаблону