Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 15:21

Re: Кредобанк

Перевірте, чи є в шаблонах знак '№'. Кредопшекі його заборонили в полі призначення.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 16:46

  bor написав:Комусь може буде корисно.
Мені не вдавалося жодним чином переказати свої кошти за межі банку. Причина - не можливості вибрати свій рахунок ні при яких операціях (платіж, давання шаблону).
Дало можливість його вибрати лише при використанні QR коду.
Тому генеруйте свій код на сервісах типу https://bank-qr.com.ua/ і переказуйте так.
Так, до речі, буде зручніше і тим кому забагато вводити рахунків - на компі легше скопіювати і згенерувати код, а ніж вводити вручну на телефоні.


було таке, але вдалося пофіксити через редагування шаблону
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 21:30

greenozon
В мене ні, ще вибивало "по сесія застаріла".
Схоже додаток себе на різних девайсах і версіях Андроїда по різному.

І що цікаво жодного оновлення додатку за ці півмісяця, а там є що правити і додавати.
Хоча серверну частину он постійно "тех роботи" проводять.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 21:31

Sime в мене редагування шаблону не доступне, як і створення нового платежу.
Це єдина опція яка працює.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 23:06

  bor написав:Sime в мене редагування шаблону не доступне, як і створення нового платежу.
Це єдина опція яка працює.

Олівець угорі зправа не працює? дивно, мабуть дійсно залежить від версії андроїда.


Доречі, стосовно не працюючих шаблонів - проблема в тому що не підгятує назву банка отримувача. У мене таке для ПУМБ, неочікувано Приват та Сенс причому Сенс один з трьох шаблонів підтягує а два ні. :evil:
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:20

Re: Кредобанк

я так розумію онлайн продаж валюти вони не збираються повертати у новому додатку? бо вже понад 20 днів не працює. Можна булоб за такий строк усе полагодити.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:26

  overfin написав:я так розумію онлайн продаж валюти вони не збираються повертати у новому додатку? бо вже понад 20 днів не працює. Можна булоб за такий строк усе полагодити.
Думаю, що від такого проду розробник просто застрелився або його підняло на вили саме правління, і от тепер не знає, що далі робити і просто колупають у носі :mrgreen: :mrgreen:

ПС. Хай биро на Каповаї переходять, за 3 дні все розвернуть :P :P
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 03:19

Re: Кредобанк

воно то смішно, але як на мене, якось не серйозно для такого банку.
мені здається, що це навмисно зроблено, але навіщо 🤷‍♀️
ps чи розбалувані не європейським сервісом?)))
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 07:03

Доброго ранку, колеги!

А що наразі із "смачного" є у Кредобанку, бо останні 3 роки не користувався ним від слова "зовсім". Ну, крім 6% на залишок на Кишені?
Зняття без комісії на місяць - здається, 50к з Правильної? Інших карт/пакетів не відкривав і не планую.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 07:14

  overfin написав:мені здається, що це навмисно зроблено, але навіщо 🤷‍♀️

Хтось хотів премію, а отримає копняка.
