Кредобанк

Кредобанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 12:46

  novichok написав:Вітаю! А тут хіба не працює СЕП у вихідні? Ще вночі відправив гроші на ПУМБ, досі немає. (
До модернізації процесингу ще працював 24/7 :wink:
Amethyst
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:31

  Amethyst написав:
  novichok написав:Вітаю! А тут хіба не працює СЕП у вихідні? Ще вночі відправив гроші на ПУМБ, досі немає. (
До модернізації процесингу ще працював 24/7 :wink:

Дзвонив, сказали невірне призначення платежу, мабуть для того, щоб що небудь сказати.
Цікаво, що по тому самому шаблону тестовий тіко що залетів за дві хвилини, а попередній (потрібний мені) продовжує висіти.
Добре, що сума невелика. Погашу кредитку з іншого джерела.
Тормоза.
Upd. Дуже надьожний партнер.
Якби не проконтролював влетів би пумбі трохи. Обіцяли перетелефонувати протягом двох годин. Пройшло чотири, минув час погашення кредитки ПУМБ, платьож як висів так і вісить і дзвінка не було
novichok
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:03

Re: Кредобанк

Re: Кредобанк

Перед відключенням он-лайн банкінгу (у звязку з переходом на мобільний банкінг) - налаштував систему автоплатежів на ІБАН-рахунки. Пройшов місяць нової системи - три платежі так і не проведені.
СУПЕР: замість того, щоб паралельно певний час пропрацювали ОБИДВІ системи, поки здійснюється тестування-доопрацювання нової, це по-нашому: відключити стару (про що попередивши днів за 10!) та запустити нову, "сиру", нехай клієнти її самі і тестують!
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:20

Re: Кредобанк

Re: Кредобанк

  Миша-клиент написав:налаштував систему автоплатежів на ІБАН-рахунки. Пройшов місяць нової системи - три платежі так і не проведені
Думаю, що АП треба повторне ініціювати вже в новому ІБ ((
Старі Шаблони ж самостійно не змогли запусТитися. Потрібно було їх перезберегти ((
Amethyst
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 14:06

  greenozon написав:що там - недоКредододаток вже перестав питати номер картки на вході кожен раз? :)


історія viewtopic.php?p=5879766#p5879766


Ура! закінчилась моя Кредо-епопея із супер бажним додатком :)

проблема - кожен раз при вході додаток вимагав повний онбордінг (смс, картку...)
також на головному екрані постійно крутилось коліщатко в секції "Трансакції"...


вирішив проблему так - дзвінком на ГЛ, підтримка видалила профіль (сказала що був дуже старий профіль - як це? :) ) і потім після онбордінгу додаток вже не вимахується і не питає постійно смс + картку!
достатньо пін-коду або пальця

але, пропали усі (десяток) моїх шаблонів... ех, кровава жертва недо-додатку

PS знайшов свіжу багу - емейл не можливо підв'язати - ввожу емейл в профілі, на пошту приходить лінк на підтведження - клацаю і далі відкривається дивна сторінка,
в додатку пошти далі немає :)
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 14:31

  greenozon написав: знайшов свіжу багу - емейл не можливо підв'язати - ввожу емейл в профілі, на пошту приходить лінк на підтведження - клацаю і далі відкривається дивна сторінка,
в додатку пошти далі немає :)

але й в травні-червні в мене було так само!
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 15:04

розібрався із поштовою загадкою!

Зображення

підказка - лінку треба відкривати із... телефона!
там же де й додаток :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 19:35

  Amethyst написав:
  Миша-клиент написав:налаштував систему автоплатежів на ІБАН-рахунки. Пройшов місяць нової системи - три платежі так і не проведені
Думаю, що АП треба повторне ініціювати вже в новому ІБ ((
Старі Шаблони ж самостійно не змогли запусТитися. Потрібно було їх перезберегти ((


мобільний - мені не зручний: простіше обнулити рахунок і перенести всі ці платежі в інший банк
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 21:24

Банк в особі додатка продовжує дивувати. Спочатку повернули на карту невиконаний платіж, я закинув ті гроші на Кишеню, а через пару годин вони виконали платіж, гроші прийшли адресату, а карту загнали в мінус.
Тепер маю на кредитці Пумба на місяць раніше погашений борг плюс свої гроші, і мінус на Правильній, це овер чи ще ні?
novichok
