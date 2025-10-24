|
Кредобанк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 жов, 2025 10:01
KVV написав: klug написав:
неймовірні 6% для власників Правильної, і фантастичні 8% для власників Craft.
може товариство підскаже станом на яку годину фіксується середньоденний залишок по Кишені?
А чо середньоденний? Просто залишок десь на 22:00. Відсотки нарах з наступного дня після поповнення і не нарах в день зняття. Все стандартно.
Для уточнення можна написати запит в Повідомлення під своєю аватаркою.
Amethyst
Повідомлень: 6742
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1338 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 11:12
Оці 8% для «преміальних» швидко доступних - це краще з подібного на ринку?
Колись форвард 12+ роздавав, нема вже такого?
Hotab
Повідомлень: 16857
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 13:02
Amethyst написав:
Просто залишок десь на 22:00. Відсотки нарах з наступного дня після поповнення і не нарах в день зняття. Все стандартно.
Для уточнення можна написати запит в Повідомлення під своєю аватаркою.
тобто якщо зняти з Кишені в 22:30 то за весь цей день не нараховується комірне?
KVV
Повідомлень: 1459
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 13:05
KVV написав: Amethyst написав:
Просто залишок десь на 22:00. Відсотки нарах з наступного дня після поповнення і не нарах в день зняття. Все стандартно.
Для уточнення можна написати запит в Повідомлення під своєю аватаркою.
тобто якщо зняти з Кишені в 22:30 то за весь цей день не нараховується комірне?
угу, зняття буде поточним днем, за який %% НЕ нараховуються
Amethyst
Повідомлень: 6742
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1338 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:45
Hotab написав:
Оці 8% для «преміальних» швидко доступних - це краще з подібного на ринку?
Колись форвард 12+ роздавав, нема вже такого?
8% есть ещё в Правексе для новых клиентов и Радабокс в Рада Банке (от 1000 грн., аналог заначки в Изи).
lloydbanksua
Повідомлень: 1739
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 211 раз.
Профіль
Додано: Чет 09 жов, 2025 05:07
lloydbanksua написав: Hotab написав:
Оці 8% для «преміальних» швидко доступних - це краще з подібного на ринку?
Колись форвард 12+ роздавав, нема вже такого?
8% есть ещё в Правексе для новых клиентов и Радабокс в Рада Банке (от 1000 грн., аналог заначки в Изи).
Юнекс 8% від 100к на залишок поточного
Hemi
Повідомлень: 262
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:26
Shaman написав:
що там Кредо надає, якщо не секрет? бо наразі використовую лише одну плюшку - витягти гроші, коли щось капнуло
Найнижчий курс онлайн-обміну, +1% на Кишеню (р)
До речі, як все почалося, то я биро повиводив все -- дозволяри виводити разом більне 10К без коміс.
От зараз потихеньку повертаюсь, наповнюю Кишеню. Але 100К/міс на перекази згідно недолугого меМоХрандуму тут вже діють
Amethyst
-
Повідомлень: 6742
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1338 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:25
Порекомендував знайомим крафт Блек. Вони відкрили віртуально, бо фізично в Португалії.
Закинули. 10к на рахунок і отримали блокування.
Тепла лінія нічого не вирішує, персмен не передзвонює. Плюються)
На фоні мого максимально позитивного досвіду - не маю що відповісти.
Наскільки масово виникають проблеми з цим банком у інших? (додаток тема окрема, то ясно що досі не допиляли).
Hotab
Повідомлень: 16857
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 жов, 2025 18:12
Hotab написав:
Закинули. 10к на рахунок і отримали блокування
Що, з якої банки, як кидали? Що в Анкеті вказали по доходам, зайнятості?
Думаю, що геодані краще вимкнути
Amethyst
-
Повідомлень: 6742
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1338 раз.
Профіль
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:31
Hotab написав:
крафт Блек. Вони відкрили віртуально, бо фізично в Португалії.
Закинули. 10к на рахунок і отримали блокування
10к грн ?
flysoulfly
Повідомлень: 6006
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1912 раз.
Подякували: 330 раз.
Профіль
