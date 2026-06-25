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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 бер, 2026 08:39
klug написав:
Не знайшов у тарифах окремого пункту про перевипуск протермінованих Правильних. Я правильно розумію, що зараз пластик обійдеться у 100 грн, а віртуалка буде безкоштовною? Трохи дивно бачити, що при заміні імені/пошкодженні перевипуск безкоштовний, а при сплині терміну дії - платний. Перед заміною її треба погризти
?
а якщо саме пластик Правильної не дуже потрібен - теж обов'язково перевипускати й у цьому банку? Навіть р2р переказ не прийме? Половина банків такі протерміновані картки ще обслуговують як і раніше, або як Райфф - додаткову віртуалку сам перевипустив до протермінованого пластику.
сірйозлі, чим скінчилось? перевипустити й пластик можна нашару?
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Додано: Чет 25 чер, 2026 11:51
Спливає строк депозиту в евро в банку.
1. Чи можливо забрати кошти в відділені в іншій області, ніж той де він відкривався?
2. Чи можливо зараз зробити переказ на власний евро рахунок в іншому банку?
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Додано: Чет 25 чер, 2026 13:49
Arbitr
1. Кредо працює без привʼязки до відділень. Можна
2. Кредо не відправляє за кордон валюту. А жаль.
А перекази у валюті всередині країни здається не робить ніхто.
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Hotab
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Додано: Чет 25 чер, 2026 13:58
Hotab написав:
А перекази у валюті всередині країни здається не робить ніхто.
Можна, свіфтом (через касу) тільки на свій інвалютний в іншому банку, типа за 20уо
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Amethyst
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Додано: Чет 25 чер, 2026 15:25
Amethyst
Це не наші методи))
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Додано: Чет 25 чер, 2026 18:29
Hotab написав:Arbitr
2. Кредо не відправляє за кордон валюту. А жаль.
взагалі? дивно.
бо там є перелік операцій, під які можна надсилати SWIFT. з-поміж них: оплата візових послуг, оплата навчання закордоном, оплата аліментів, закупівля товарів для ЗСУ, оплата послуг з лікування та ритуальних послуг
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