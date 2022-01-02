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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 чер, 2025 19:18
nord написав: Investor_K написав: DjPavel написав:
Сегодня А-банк мне срезал кредитный лимит ровно на сумму использованного лимита, из-за чего теперь лимита даже не хватит на списание сумм по рассрочкам. Кредитный рейтинг на УБКИ 499, ни разу не допускал просрочек по карте. Поддержка ответила стандартным: доходы, кредитный рейтинг, отсутствие депозитов. Видимо решил банк, что я невыгодный клиент - оплачивал в основном операции с cash back и такси Bolt )
Це у них стандартний підхід до фундаментальних експертів. простих людей не чіпають.
Ще й як чіпають...
У мене на різних рахунках 3 млн. Не чіпають. Бо працюю.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 22:54
Driver написав:
А у меня кред. лимит (аж 10 тыс грн!
) не трогает.
Но зато по-тихому срезает лимит на оплату частями.
Ну и ладно. Если понадобится - воспользуюсь монобанковским/приватбанковским
У мене навпаки: кілька разів зрізали КЛ, а ОЧ росте.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:44
Абанку, після того як порізали КЛ, використовую здебільшого для транзиту. Ще раніше вказував виплату ОВДП здебільшого на сенс, а тепер потрібно сепнути з сенсу на свою абанку, а тоді звідти ще +100 тис можливостей.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 21:16
Ой+ написав:
Абанку, після того як порізали КЛ, використовую здебільшого для транзиту. Ще раніше вказував виплату ОВДП здебільшого на сенс, а тепер потрібно сепнути з сенсу на свою абанку, а тоді звідти ще +100 тис можливостей.
Пан любить полоскотати собі нерви, що крутить суми через таку неадекватну банку з відбитим фіншмоном і -30% для тих, хто не вийшов обличчям? Я зарікся сюди власні заводити ще з тих часів, як вони СЕП між власними рахунками називали шахрайсьокою операцією і блокували доступ до грошей "для захисту".
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Додано: Вів 08 лип, 2025 02:16
А при якій сумі надходжень можуть заблокувати?
І якщо зайде на єПідтримку виплата з військових ОВДП? Це ж наче виплата від держави, по військових, яку не повинні моніторити
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Visky
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Додано: Вів 08 лип, 2025 03:41
Visky написав:
А при якій сумі надходжень можуть заблокувати?
І якщо зайде на єПідтримку виплата з військових ОВДП? Це ж наче виплата від держави, по військових, яку не повинні моніторити
Можу сказати при якій сумі не блокують.
Регулярно отримую виплати з військових облігацій, розмір 70-80 к.
Загальна сума надходжень вказана в анкеті 60-120 к, дохід 20-30 к.
Депозитів не тримаю
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novichok
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Додано: Вів 08 лип, 2025 05:01
novichok А якщо ці цифри подвоїти?
Взагалі, чи були блокування при заході коштів на єПідтримку?
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Visky
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Додано: Вів 08 лип, 2025 14:24
Visky Були і не 1 раз, краще на 1 ЄПідтримка до 100 к і питань не буде.
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melkh
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Додано: Вів 08 лип, 2025 14:47
Visky
не ризикуйте, тут досить небезпечний фінмон. Блокують легко. До 100К не більше
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ukr0014959
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Додано: Вів 08 лип, 2025 14:59
ukr0014959 написав:Visky
не ризикуйте, тут досить небезпечний фінмон. Блокують легко. До 100К не більше
Для новеньких тута 30..40К і... лагідна розмова з фінмоном гарантована ))
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Пон 07 лип, 2025 15:25
Visky
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