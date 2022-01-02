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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 19:18

  nord написав:
  Investor_K написав:
  DjPavel написав:Сегодня А-банк мне срезал кредитный лимит ровно на сумму использованного лимита, из-за чего теперь лимита даже не хватит на списание сумм по рассрочкам. Кредитный рейтинг на УБКИ 499, ни разу не допускал просрочек по карте. Поддержка ответила стандартным: доходы, кредитный рейтинг, отсутствие депозитов. Видимо решил банк, что я невыгодный клиент - оплачивал в основном операции с cash back и такси Bolt )
Це у них стандартний підхід до фундаментальних експертів. простих людей не чіпають.

Ще й як чіпають... :cry:

У мене на різних рахунках 3 млн. Не чіпають. Бо працюю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 22:54

  Driver написав:А у меня кред. лимит (аж 10 тыс грн! :D ) не трогает.
Но зато по-тихому срезает лимит на оплату частями.
Ну и ладно. Если понадобится - воспользуюсь монобанковским/приватбанковским

У мене навпаки: кілька разів зрізали КЛ, а ОЧ росте.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:44

Re: А-Банк

Абанку, після того як порізали КЛ, використовую здебільшого для транзиту. Ще раніше вказував виплату ОВДП здебільшого на сенс, а тепер потрібно сепнути з сенсу на свою абанку, а тоді звідти ще +100 тис можливостей.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:16

  Ой+ написав:Абанку, після того як порізали КЛ, використовую здебільшого для транзиту. Ще раніше вказував виплату ОВДП здебільшого на сенс, а тепер потрібно сепнути з сенсу на свою абанку, а тоді звідти ще +100 тис можливостей.

Пан любить полоскотати собі нерви, що крутить суми через таку неадекватну банку з відбитим фіншмоном і -30% для тих, хто не вийшов обличчям? Я зарікся сюди власні заводити ще з тих часів, як вони СЕП між власними рахунками називали шахрайсьокою операцією і блокували доступ до грошей "для захисту".
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 02:16

А при якій сумі надходжень можуть заблокувати?
І якщо зайде на єПідтримку виплата з військових ОВДП? Це ж наче виплата від держави, по військових, яку не повинні моніторити
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 03:41

  Visky написав:А при якій сумі надходжень можуть заблокувати?
І якщо зайде на єПідтримку виплата з військових ОВДП? Це ж наче виплата від держави, по військових, яку не повинні моніторити

Можу сказати при якій сумі не блокують.
Регулярно отримую виплати з військових облігацій, розмір 70-80 к.
Загальна сума надходжень вказана в анкеті 60-120 к, дохід 20-30 к.
Депозитів не тримаю
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 05:01

novichok А якщо ці цифри подвоїти?
Взагалі, чи були блокування при заході коштів на єПідтримку?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:24

Visky Були і не 1 раз, краще на 1 ЄПідтримка до 100 к і питань не буде.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:47

Visky

не ризикуйте, тут досить небезпечний фінмон. Блокують легко. До 100К не більше
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:59

  ukr0014959 написав:Visky

не ризикуйте, тут досить небезпечний фінмон. Блокують легко. До 100К не більше

Для новеньких тута 30..40К і... лагідна розмова з фінмоном гарантована ))
Amethyst
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