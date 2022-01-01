RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 14:13

Re: А-Банк

та невже не пройшло і три роки!
що це в лісі здохло! :mrgreen:

Банка почав давати кешбек за Глово як за фастфуд, не дивлячись на те що в транзакції пише Поштові послуги
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 16:44

  quadro_tony_da написав:та невже не пройшло і три роки!
що це в лісі здохло! :mrgreen:

Банка почав давати кешбек за Глово як за фастфуд, не дивлячись на те що в транзакції пише Поштові послуги

За всё, что привозит Глово? Или за какие-то конкретные рестораны?
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:33

Driver так глово ж є глово

банка не може знати який ресторан був оплачений
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:43

Re: А-Банк

Глово це не фастфуд
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:28

Re: А-Банк

  Investor_K написав:Глово це не фастфуд

я знаю
і тим не менш а-банк дає за глово кешбек 3% і сума кешбеку заноситься саме в категорію фастфуд

при цьому в транзакціях категорія відображається як поштові послуги
