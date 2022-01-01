|
А-Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Чет 14 сер, 2025 14:13
та невже не пройшло і три роки!що це в лісі здохло!
Банка почав давати кешбек за Глово як за фастфуд, не дивлячись на те що в транзакції пише Поштові послуги
quadro_tony_da
Повідомлень: 334
З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
Додано: Чет 14 сер, 2025 16:44
quadro_tony_da написав:
та невже не пройшло і три роки!що це в лісі здохло!
Банка почав давати кешбек за Глово як за фастфуд, не дивлячись на те що в транзакції пише Поштові послуги
За всё, что привозит Глово? Или за какие-то конкретные рестораны?
Driver
Повідомлень: 446
З нами з: 13.06.16
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 28 раз.
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:33
Driver так глово ж є глово
банка не може знати який ресторан був оплачений
quadro_tony_da
Повідомлень: 334
З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:43
Глово це не фастфуд
Investor_K
Повідомлень: 10520
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 14 сер, 2025 18:28
Investor_K написав:
Глово це не фастфуд
я знаю
і тим не менш а-банк дає за глово кешбек 3% і сума кешбеку заноситься саме в категорію фастфуд
при цьому в транзакціях категорія відображається як поштові послуги
quadro_tony_da
Повідомлень: 334
З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
