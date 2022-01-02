RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 14:13

Re: А-Банк

та невже не пройшло і три роки!
що це в лісі здохло! :mrgreen:

Банка почав давати кешбек за Глово як за фастфуд, не дивлячись на те що в транзакції пише Поштові послуги
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 336
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 16:44

  quadro_tony_da написав:та невже не пройшло і три роки!
що це в лісі здохло! :mrgreen:

Банка почав давати кешбек за Глово як за фастфуд, не дивлячись на те що в транзакції пише Поштові послуги

За всё, что привозит Глово? Или за какие-то конкретные рестораны?
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 447
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:33

Driver так глово ж є глово

банка не може знати який ресторан був оплачений
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 336
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:43

Re: А-Банк

Глово це не фастфуд
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10563
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:28

Re: А-Банк

  Investor_K написав:Глово це не фастфуд

я знаю
і тим не менш а-банк дає за глово кешбек 3% і сума кешбеку заноситься саме в категорію фастфуд

при цьому в транзакціях категорія відображається як поштові послуги
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 336
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 06:29

"Плати частинами"

Питання до шановної публіки!

У сервісі "Плати частинами", випадково, не з'явились якісь підводні камені, типу додаткові комісії за щось чи таке інше? Планую взяти одну річ, Розетка дає на 9 місяців по абанку, а по Моно - лише на 7 місяців. Але з Моно все прозоро, а тут хвилююсь, щоб не вилізло щось... несподіване.

Дуже дякую за відповідь!
Искатель
 
Повідомлень: 6417
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 09:13

  Искатель написав:Питання до шановної публіки!

У сервісі "Плати частинами", випадково, не з'явились якісь підводні камені, типу додаткові комісії за щось чи таке інше? Планую взяти одну річ, Розетка дає на 9 місяців по абанку, а по Моно - лише на 7 місяців. Але з Моно все прозоро, а тут хвилююсь, щоб не вилізло щось... несподіване.

Дуже дякую за відповідь!

Зараз все ок. Сервіс аналогічен моно. Теж активно використовую із-за більшої кількості місяців ніж у моно
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 583
З нами з: 11.06.15
Подякував: 865 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:14

Подскажите, пожалуйста, а действует еще комиссия в 30% от остатка за закрытие счета по инициативе банка?
mars7722
 
Повідомлень: 5
З нами з: 16.07.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 13:44

  mars7722 написав:Подскажите, пожалуйста, а действует еще комиссия в 30% от остатка за закрытие счета по инициативе банка?

Конечно действует!
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2540 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 13:47

ramzes4
и вы пользуетесь этим "банком"?
mars7722
 
Повідомлень: 5
З нами з: 16.07.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
