|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 сер, 2025 14:13
та невже не пройшло і три роки!що це в лісі здохло!
Банка почав давати кешбек за Глово як за фастфуд, не дивлячись на те що в транзакції пише Поштові послуги
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 16:44
quadro_tony_da написав:
та невже не пройшло і три роки!що це в лісі здохло!
Банка почав давати кешбек за Глово як за фастфуд, не дивлячись на те що в транзакції пише Поштові послуги
За всё, что привозит Глово? Или за какие-то конкретные рестораны?
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 447
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:33
Driver так глово ж є глово
банка не може знати який ресторан був оплачений
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:43
Глово це не фастфуд
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10563
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 18:28
Investor_K написав:
Глово це не фастфуд
я знаю
і тим не менш а-банк дає за глово кешбек 3% і сума кешбеку заноситься саме в категорію фастфуд
при цьому в транзакціях категорія відображається як поштові послуги
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 20 сер, 2025 06:29
Питання до шановної публіки!
У сервісі "Плати частинами", випадково, не з'явились якісь підводні камені, типу додаткові комісії за щось чи таке інше? Планую взяти одну річ, Розетка дає на 9 місяців по абанку, а по Моно - лише на 7 місяців. Але з Моно все прозоро, а тут хвилююсь, щоб не вилізло щось... несподіване.
Дуже дякую за відповідь!
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6417
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1071 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Сер 20 сер, 2025 09:13
Искатель написав:
Питання до шановної публіки!
У сервісі "Плати частинами", випадково, не з'явились якісь підводні камені, типу додаткові комісії за щось чи таке інше? Планую взяти одну річ, Розетка дає на 9 місяців по абанку, а по Моно - лише на 7 місяців. Але з Моно все прозоро, а тут хвилююсь, щоб не вилізло щось... несподіване.
Дуже дякую за відповідь!
Зараз все ок. Сервіс аналогічен моно. Теж активно використовую із-за більшої кількості місяців ніж у моно
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 583
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 865 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:14
Подскажите, пожалуйста, а действует еще комиссия в 30% от остатка за закрытие счета по инициативе банка?
-
mars7722
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 16.07.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 20 сер, 2025 13:44
mars7722 написав:
Подскажите, пожалуйста, а действует еще комиссия в 30% от остатка за закрытие счета по инициативе банка?
Конечно действует!
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1172
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2540 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 13:47
ramzes4
и вы пользуетесь этим "банком"?
-
mars7722
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 16.07.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1547
|549524
|
|
|2701
|1637493
|
|
|1352
|295958
|
Сер 20 сер, 2025 09:00
klug
|