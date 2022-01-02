RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.4 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
14%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
52%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:28

04 грудня центральному офісі А-Банку, який належить братам Суркісам, у місті Дніпрі працювали правоохоронці.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас, посилаючись на свої джерела у банку.

Повідомляється, що сьогодні вранці з несподіваним візитом банк відвідав спецпідрозділ Національної поліції КОРД, який виконує спецзавдання. Що саме шукали і знайшли — наразі невідомо.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:43

  Solar_simfi написав:04 грудня центральному офісі А-Банку, який належить братам Суркісам, у місті Дніпрі працювали правоохоронці.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас, посилаючись на свої джерела у банку.

Повідомляється, що сьогодні вранці з несподіваним візитом банк відвідав спецпідрозділ Національної поліції КОРД, який виконує спецзавдання. Що саме шукали і знайшли — наразі невідомо.


Прокуратурою вже все спростовано. Ніяких слідчих дій не проводилося.
Navegantes
 
Повідомлень: 563
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
