А-Банк
Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:28
04 грудня центральному офісі А-Банку, який належить братам Суркісам, у місті Дніпрі працювали правоохоронці.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас, посилаючись на свої джерела у банку.
Повідомляється, що сьогодні вранці з несподіваним візитом банк відвідав спецпідрозділ Національної поліції КОРД, який виконує спецзавдання. Що саме шукали і знайшли — наразі невідомо.
Solar_simfi
Повідомлень: 2431
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 352 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:43
Solar_simfi написав:
04 грудня центральному офісі А-Банку, який належить братам Суркісам, у місті Дніпрі працювали правоохоронці.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас, посилаючись на свої джерела у банку.
Повідомляється, що сьогодні вранці з несподіваним візитом банк відвідав спецпідрозділ Національної поліції КОРД, який виконує спецзавдання. Що саме шукали і знайшли — наразі невідомо.
Прокуратурою вже все спростовано. Ніяких слідчих дій не проводилося.
Navegantes
Повідомлень: 607
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 157 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 13:29
в Глобусі закрив рахунки і переказали мені по ІБАН на АБАНК залишок 34к грн
абанк почав кіпішувати, просити купу документів про походження і виписки
я сказав ніяких доків немає, я безробітний, перекази від родичів, все
якщо щось не подобається розривайте стосунки
скинув лише виписки з глобуса з доларової карти, і скріншот пайпалу звідки ці гроші приходили в глобус
через півгодини приходить пуш - ваші рахунки розблоковано
Востаннє редагувалось quadro_tony_da
в Сер 10 гру, 2025 22:42, всього редагувалось 1 раз.
quadro_tony_da
Повідомлень: 341
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:20
quadro_tony_da написав:
в Глобусі закрив рахунки і переказали мені по ІБАН на АБАНК залишок 34к грн
абанк почав кіпішувати, просити купу документів про походження і виписки
я сказав ніяких доків немає, я безробітний, перекази від родичів, все
якщо щось не подобається розривайте стосунки
скинув лише виписки з глобуса з доларової карти, і скріншот папалу звідки ці гроші приходили в глобус
через півгодини приходить пуш - ваші рахунки розблоковано
Абанк за місяць чи два заблокують рахунки,лише питання часу. Чого вибрали абанк? Відгуки не найкращі
tarasum
Повідомлень: 725
З нами з: 16.10.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:28
tarasum написав: quadro_tony_da написав:
в Глобусі закрив рахунки і переказали мені по ІБАН на АБАНК залишок 34к грн
абанк почав кіпішувати, просити купу документів про походження і виписки
я сказав ніяких доків немає, я безробітний, перекази від родичів, все
якщо щось не подобається розривайте стосунки
скинув лише виписки з глобуса з доларової карти, і скріншот папалу звідки ці гроші приходили в глобус
через півгодини приходить пуш - ваші рахунки розблоковано
Абанк за місяць чи два заблокують рахунки,лише питання часу. Чого вибрали абанк? Відгуки не найкращі
Теж вважаю, що тута краще гратися тільки з кредитними.
Причому я особисто влетів тут на фінмон, коли при наявності достатніх коштів на Жоnенькой прийшлося Зелену гасити СЕПом, і тільки з 1 числа разлочили гроші на Жоnенькой. На той час у мене вже була тут Платина і Персменша, яка реально вела проходження того типулагідного фінмону (надайте 3 квиташки з поясненням від кого)
Фінмон був типу за три р2р-поповнення по 20К з 2 еків: дружина та колега по роботі.
Amethyst
Повідомлень: 6803
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1354 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:44
tarasum написав:
Абанк за місяць чи два заблокують рахунки,лише питання часу. Чого вибрали абанк? Відгуки не найкращі
та не знаю якось не подумав
ну бо абанк мене раз вже блокував за переказ грошей від рідної бабусі
і потім розблокував коли від руки я написав на листочку боргову розписку і сфоткав їм
навіть ніякого завірення нотаріусом не знадобилось
дійсно лагідний фінмон лол
і після цього випадку я подумав що я у них тепер в білому списку
quadro_tony_da
Повідомлень: 341
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 січ, 2026 15:52
люди у всіх перестала карта Болт працювати?
точніше вона працює але знижку на болт в додатку таксі ВЖЕ НЕ ДАЄ
така сама ціна як і з іншими картами
карту перепривязував в додатку = та сама фігня
quadro_tony_da
Повідомлень: 341
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
ShtormK
Модератор
Схожі теми
1648
787789
|
2926
1774862
|
468
230943
