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Китай розглядає купівлю
частки у Газпромі та інших...

Китай розглядає купівлю частки у Газпромі та інших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:32

Китай розглядає купівлю частки у Газпромі та інших...

Пропонуємо до обговорення:
Китай консультується зі своїми держкомпаніями щодо придбання або збільшення часток у російських енергетичних та сировинних компаніях, зокрема – Газпромі.

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Китай розглядає купівлю частки у Газпромі та інших компаніях рф
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:33

Не уважаемы россияне - учите китайский. Скоро придется его считать родным.
alfa332017
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