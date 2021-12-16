Китай консультується зі своїми держкомпаніями щодо придбання або збільшення часток у російських енергетичних та сировинних компаніях, зокрема – Газпромі.
Дивися повний текст
Китай розглядає купівлю частки у Газпромі та інших компаніях рф
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 бер, 2022 13:32
Китай розглядає купівлю частки у Газпромі та інших...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Китай розглядає купівлю частки у Газпромі та інших компаніях рф
Додано: Сер 09 бер, 2022 13:33
Не уважаемы россияне - учите китайский. Скоро придется его считать родным.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|