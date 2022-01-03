|
|
|
Агропросперіс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 жов, 2023 13:50
sens написав: lloydbanksua написав:
Есть акционный депозит "Сонячний", интересует, по какой ставке он пролонгируется - горячка ответила, что под 16.5% (изначально 20.25%). Может кто в курсе, информация соответствует?
Після НБУ ,ставка на 27.10.23 може бути менше на 1%
ви вже знаєте нову ставку чи маєте в дружбанах Пишного?
на 80% прогноз мінус 2% на сьогодні
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15830
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 1545 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 26 жов, 2023 14:02
greenozon написав: sens написав: lloydbanksua написав:
Есть акционный депозит "Сонячний", интересует, по какой ставке он пролонгируется - горячка ответила, что под 16.5% (изначально 20.25%). Может кто в курсе, информация соответствует?
Після НБУ ,ставка на 27.10.23 може бути менше на 1%
ви вже знаєте нову ставку чи маєте в дружбанах Пишного?
на 80% прогноз мінус 2% на сьогодні
Так вам краще депозит під стару вигідну ставочку чи поглузувати хто у кого товариш
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15031
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 31 жов, 2023 14:53
-
ivavictory2512
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 лис, 2023 23:17
доллар по 37,10 для неновых клиентов на 3 мес закончилась акция?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6392
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лис, 2023 22:34
В таблиці вказано що купівля у відділенні до 11. Видача ,хто робив , одразу чи після 15-00
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15031
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 лис, 2023 16:28
Чи можливе обслуговування (50т обмін) в "несвоєму" відділенні?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3213
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лис, 2023 17:20
sens написав:
В таблиці вказано що купівля у відділенні до 11. Видача ,хто робив , одразу чи після 15-00
Після 15.00.
-
Ltava
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 12.07.10
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лис, 2023 10:53
Ltava написав: sens написав:
В таблиці вказано що купівля у відділенні до 11. Видача ,хто робив , одразу чи після 15-00
Після 15.00.
Можна купити з гривневої картки якщо на неї на залишку більше 200к грн після депозиту
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15031
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 гру, 2023 14:08
Ставки вниз на 0.5%
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15031
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|975
|365625
|
|
|279
|106323
|
|
|960
|533138
|
Пон 04 гру, 2023 21:06
melkh
|