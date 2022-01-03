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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 13:50

  sens написав:
  lloydbanksua написав:Есть акционный депозит "Сонячний", интересует, по какой ставке он пролонгируется - горячка ответила, что под 16.5% (изначально 20.25%). Может кто в курсе, информация соответствует?

Після НБУ ,ставка на 27.10.23 може бути менше на 1%


ви вже знаєте нову ставку чи маєте в дружбанах Пишного? :)
на 80% прогноз мінус 2% на сьогодні
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 14:02

  greenozon написав:
  sens написав:
  lloydbanksua написав:Есть акционный депозит "Сонячний", интересует, по какой ставке он пролонгируется - горячка ответила, что под 16.5% (изначально 20.25%). Может кто в курсе, информация соответствует?

Після НБУ ,ставка на 27.10.23 може бути менше на 1%


ви вже знаєте нову ставку чи маєте в дружбанах Пишного? :)
на 80% прогноз мінус 2% на сьогодні

Так вам краще депозит під стару вигідну ставочку чи поглузувати хто у кого товариш
sens
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 14:53

у конкурентів є https://www.asviobank.ua/uploads/FO_020 ... 1135ec.pdf
якщо необхідно 19% - переходьте поки є

https://www.asviobank.ua/uploads/dodato ... a25121.pdf
ivavictory2512
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2023 23:17

Re: Агропросперіс Банк

доллар по 37,10 для неновых клиентов на 3 мес закончилась акция?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 22:34

На 50к

В таблиці вказано що купівля у відділенні до 11. Видача ,хто робив , одразу чи після 15-00
sens
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Повідомлення Додано: Нед 12 лис, 2023 16:28

Чи можливе обслуговування (50т обмін) в "несвоєму" відділенні?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 12 лис, 2023 17:20

  sens написав:В таблиці вказано що купівля у відділенні до 11. Видача ,хто робив , одразу чи після 15-00

Після 15.00.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 10:53

  Ltava написав:
  sens написав:В таблиці вказано що купівля у відділенні до 11. Видача ,хто робив , одразу чи після 15-00

Після 15.00.

Можна купити з гривневої картки якщо на неї на залишку більше 200к грн після депозиту
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:08

З 08.12.23

Ставки вниз на 0.5%
sens
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