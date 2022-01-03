Агропросперіс Банк

lloydbanksua написав:Есть акционный депозит "Сонячний", интересует, по какой ставке он пролонгируется - горячка ответила, что под 16.5% (изначально 20.25%). Может кто в курсе, информация соответствует?
Після НБУ ,ставка на 27.10.23 може бути менше на 1%
ви вже знаєте нову ставку чи маєте в дружбанах Пишного? на 80% прогноз мінус 2% на сьогодні
lloydbanksua написав:Есть акционный депозит "Сонячний", интересует, по какой ставке он пролонгируется - горячка ответила, что под 16.5% (изначально 20.25%). Может кто в курсе, информация соответствует?
Після НБУ ,ставка на 27.10.23 може бути менше на 1%
ви вже знаєте нову ставку чи маєте в дружбанах Пишного? на 80% прогноз мінус 2% на сьогодні
Так вам краще депозит під стару вигідну ставочку чи поглузувати хто у кого товариш
16,75% річних при виплаті відсотків в кінці строку за депозитом Класичний+; 16,25% річних у разі щомісячної виплати за депозитом Класичний.
Ці вклади також передбачають додатковий бонус до ставки:
+0,25% у гривні при пред'явленні пенсійного посвідчення або +0,50% у гривні для нових вкладів від 5 млн грн строком 6, 9 або 12 місяців.
Якщо для вас важливо мати оперативний доступ до коштів, обирайте банківську картку Мрія, за якою ви отримаєте до 11% річних на щоденні залишки. На картку Мрія ви можете отримувати дохід за строковим депозитом, на який ще буде нараховуватися додатковий дохід – подвійна вигода!
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