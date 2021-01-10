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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:19

Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:01

  novichok написав:Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.



https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/12/707631/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:49

  novichok написав:Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.

Київстар фсьо,десь на ст.м. Деміївська
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:23

  greenozon написав:
  novichok написав:Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.



https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/12/707631/

нє, не працює. На номер КиївСтар СМС приходять, але від АПбанку немає.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:46

novichok приходять СМС на Київстар від банку?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:07

  Marica написав:novichok приходять СМС на Київстар від банку?
нє, поки не приходять.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:43

Пішли СМс від КС, але сам банчик поганенько відправляє кошти. Раніше в інші банки доходило за пів години, зараз минуло майже 3, але грошей немає. Продублював СЕПи іншим банком, залетіло за хвилини

upd 12.45 зайшло
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 14:58

Пришла такая СМС:

Шановний клієнт,
З метою виконання вимог постанов НБУ № 26 від 16.03.2023р. та №110 від 05.09.2023р. просимо звернутися до банку з метою оновлення анкетних даних, у разі ненадання інформації Ваш рахунок може бути заблокований.
З повагою, Агропросперіс Банк


Данные обновлял примерно полгода назад.

1. Я правильно понимаю, что я скорее всего упёрся в лимит внутреннего фин.мониторинга?

2. Насколько срочно нужно принести документы?

3. На след. неделе нужно провести СЭПы наружу. Выпустят?

4. Есть ли у кого-нибудь опыт по этому банку: какие документы они хотят? сильно придираются? сколько процентов дохода ФОП засчитают?
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 15:05

  Driver написав:Пришла такая СМС:

Шановний клієнт,
З метою виконання вимог постанов НБУ № 26 від 16.03.2023р. та №110 від 05.09.2023р. просимо звернутися до банку з метою оновлення анкетних даних, у разі ненадання інформації Ваш рахунок може бути заблокований.
З повагою, Агропросперіс Банк


Данные обновлял примерно полгода назад.

1. Я правильно понимаю, что я скорее всего упёрся в лимит внутреннего фин.мониторинга?

2. Насколько срочно нужно принести документы?

3. На след. неделе нужно провести СЭПы наружу. Выпустят?

4. Есть ли у кого-нибудь опыт по этому банку: какие документы они хотят? сильно придираются? сколько процентов дохода ФОП засчитают?


Теж прийшло, теж анкета була оновленена кілька місяців назад, але у мене на рахунках копійки. Можливо, чергова додаткова анкета для нацбанку (максимальне планове надходження або щось подібне.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:38

  Melanor1 написав:
  Driver написав:Пришла такая СМС:

Шановний клієнт,
З метою виконання вимог постанов НБУ № 26 від 16.03.2023р. та №110 від 05.09.2023р. просимо звернутися до банку з метою оновлення анкетних даних, у разі ненадання інформації Ваш рахунок може бути заблокований.
З повагою, Агропросперіс Банк


Данные обновлял примерно полгода назад.

1. Я правильно понимаю, что я скорее всего упёрся в лимит внутреннего фин.мониторинга?

2. Насколько срочно нужно принести документы?

3. На след. неделе нужно провести СЭПы наружу. Выпустят?

4. Есть ли у кого-нибудь опыт по этому банку: какие документы они хотят? сильно придираются? сколько процентов дохода ФОП засчитают?


Теж прийшло, теж анкета була оновленена кілька місяців назад, але у мене на рахунках копійки. Можливо, чергова додаткова анкета для нацбанку (максимальне планове надходження або щось подібне.


с сентября правила поменялись

подпишете про агрессора и , может, объем сумм в месяц квартал
документы не надо, иначе б уже залочили
cohan
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