Шановний клієнт, З метою виконання вимог постанов НБУ № 26 від 16.03.2023р. та №110 від 05.09.2023р. просимо звернутися до банку з метою оновлення анкетних даних, у разі ненадання інформації Ваш рахунок може бути заблокований. З повагою, Агропросперіс Банк
Данные обновлял примерно полгода назад.
1. Я правильно понимаю, что я скорее всего упёрся в лимит внутреннего фин.мониторинга?
2. Насколько срочно нужно принести документы?
3. На след. неделе нужно провести СЭПы наружу. Выпустят?
4. Есть ли у кого-нибудь опыт по этому банку: какие документы они хотят? сильно придираются? сколько процентов дохода ФОП засчитают?
Шановний клієнт, З метою виконання вимог постанов НБУ № 26 від 16.03.2023р. та №110 від 05.09.2023р. просимо звернутися до банку з метою оновлення анкетних даних, у разі ненадання інформації Ваш рахунок може бути заблокований. З повагою, Агропросперіс Банк
Данные обновлял примерно полгода назад.
1. Я правильно понимаю, что я скорее всего упёрся в лимит внутреннего фин.мониторинга?
2. Насколько срочно нужно принести документы?
3. На след. неделе нужно провести СЭПы наружу. Выпустят?
4. Есть ли у кого-нибудь опыт по этому банку: какие документы они хотят? сильно придираются? сколько процентов дохода ФОП засчитают?
Теж прийшло, теж анкета була оновленена кілька місяців назад, але у мене на рахунках копійки. Можливо, чергова додаткова анкета для нацбанку (максимальне планове надходження або щось подібне.
Шановний клієнт, З метою виконання вимог постанов НБУ № 26 від 16.03.2023р. та №110 від 05.09.2023р. просимо звернутися до банку з метою оновлення анкетних даних, у разі ненадання інформації Ваш рахунок може бути заблокований. З повагою, Агропросперіс Банк
Данные обновлял примерно полгода назад.
1. Я правильно понимаю, что я скорее всего упёрся в лимит внутреннего фин.мониторинга?
2. Насколько срочно нужно принести документы?
3. На след. неделе нужно провести СЭПы наружу. Выпустят?
4. Есть ли у кого-нибудь опыт по этому банку: какие документы они хотят? сильно придираются? сколько процентов дохода ФОП засчитают?
Теж прийшло, теж анкета була оновленена кілька місяців назад, але у мене на рахунках копійки. Можливо, чергова додаткова анкета для нацбанку (максимальне планове надходження або щось подібне.
с сентября правила поменялись
подпишете про агрессора и , может, объем сумм в месяц квартал документы не надо, иначе б уже залочили