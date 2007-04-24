Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 12:23
Melanor1, cohan,
Melanor1 написав:
Теж прийшло, теж анкета була оновленена кілька місяців назад, але у мене на рахунках копійки. Можливо, чергова додаткова анкета для нацбанку (максимальне планове надходження або щось подібне.
Upd:
Таки да, максимальне планове надходження (в месяц).
Хотя я полгода назад указывал максимальне планове надходження (правда, в квартал).
Операционистки объясняют тем, что "это новая постанова НБУ, полгода назад её ещё не было"
Driver
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:52
З 1 лютого 2024 року в Агропросперіс Банку починають діяти нові процентні ставки на щоденні залишки за карткою МРІЯ. В залежності від суми залишку на картці ви отримаєте:
до 50 000 грн включно – 5% річних; від 50 000,01 до 100 000 грн включно – 6% річних; від 100 000,01 грн – 8% річних.
sens
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:44
Чекаємо цікавинок. До лютого з банком.
novichok
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 09:55
Нагадую
Мрія перетворюється в гарбуз від 0,00 до 50 000,00 грн (включно) –5% від 50 000,01 грн до 100 000,00 грн (включно)–6% від 100 000,01 грн –8%
sens
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Додано: Пон 22 січ, 2024 11:57
22.01.2024 року комісія за купівлю-продаж безготівкової іноземної валюти в Агропросперіс Банку при купівлі-продажу до 6000 одиниць валюти за заявою клієнта складатиме 1% від суми гривневого еквівалента.
sens
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Додано: Сер 24 кві, 2024 14:14
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sens
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Додано: Сер 24 кві, 2024 15:03
sens написав:
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Тоже пришло уведомление в вайбер, но в приложении такого депозита нет.
lloydbanksua
Повідомлень: 1589
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Додано: Сер 24 кві, 2024 17:46
lloydbanksua написав: sens написав:
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nord
Повідомлень: 434
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 21 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 18:49
nord написав: lloydbanksua написав: sens написав:
Новий акційний депозит «Щедрі відсотки» 💰
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✅ 18% річних у гривні
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Заробляйте більше з Агропросперіс Банком 💚
Тоже пришло уведомление в вайбер, но в приложении такого депозита нет.
Есть.
В кабинете нажимаете "
Відкрити новий депозит
"
Дальше "
Підбір депозиту
" Сума вкладу 50000, Термін депозиту 95 днів.
Дальше "
Підібрати
". Высвечивается акційний депозит «Щедрі відсотки».
Получается, максимальная сумма вклада 50000?
lloydbanksua
Повідомлень: 1589
З нами з: 22.04.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 175 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 19:08
Заробляйте більше з Агропросперіс Банком 💚[/quote]
Тоже пришло уведомление в вайбер, но в приложении такого депозита нет.[/quote] Есть. В кабинете нажимаете " Відкрити новий депозит" Дальше " Підбір депозиту" Сума вкладу 50000, Термін депозиту 95 днів. Дальше " Підібрати". Высвечивается акційний депозит «Щедрі відсотки».[/quote] Получается, максимальная сумма вклада 50000?[/quote] Именно так.
nord
Повідомлень: 434
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Подякував: 20 раз.
Подякували: 21 раз.
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