RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:17

  lloydbanksua написав:Получается, максимальная сумма вклада 50000

та ну... це несерйозно. ще б зробили 5000
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3361
З нами з: 31.03.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: l_e_x, nord і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 171, 172, 173
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1722 969988
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2024 20:10
anis
ПроКредит Банк 1 ... 40, 41, 42
harry_ » Чет 27 січ, 2022 21:56
416 191098
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2024 11:06
24589
Райффайзен Банк 1 ... 159, 160, 161
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1603 975386
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2024 07:01
WallNutPen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11853)
24.04.2024 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.