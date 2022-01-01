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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2024 21:17
lloydbanksua написав:
Получается, максимальная сумма вклада 50000
та ну... це несерйозно. ще б зробили 5000
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Додано: Суб 27 кві, 2024 16:19
novichok написав: lloydbanksua написав:
Получается, максимальная сумма вклада 50000
та ну... це несерйозно. ще б зробили 5000
Це акція щоб залучити нових клієнтів.
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