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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2024 21:17
lloydbanksua написав:
Получается, максимальная сумма вклада 50000
та ну... це несерйозно. ще б зробили 5000
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novichok
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Додано: Суб 27 кві, 2024 16:19
novichok написав: lloydbanksua написав:
Получается, максимальная сумма вклада 50000
та ну... це несерйозно. ще б зробили 5000
Це акція щоб залучити нових клієнтів.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 19:23
Змінюється тариф за користування кредитним лімітом: введена комісія за купівлю цінних паперів з 01.06.2024.
Деталі: https://is.gd/oiQf1m
0800300170 або +380676252538.
6211 буде 4%
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:50
Коллеги, я правильно понимаю, что карту Мрия теперь можно пополнить СЭПом по прямым реквизитам, а не через транзитник?
(в интернет-банкинге теперь показывают прямые реквизиты)
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Driver
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:04
Вітаємо 👋
Інформуємо, що з 01.08.2024р. комісія за зняття готівки з карток за кордоном становитиме:
•для рахунків в UAH – 2% + 100 грн;
•для рахунків в USD – 2% + 2 USD;
•для рахунків в EUR – 2% + 2 EUR.
📲 Деталі за телефоном 0800300170 або +380676252538 (Viber, Telegram).
Гарного дня 💚
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Додано: Вів 02 лип, 2024 12:38
Driver написав:
Коллеги, я правильно понимаю, что карту Мрия теперь можно пополнить СЭПом по прямым реквизитам, а не через транзитник?
(в интернет-банкинге теперь показывают прямые реквизиты)
завжди так можна було
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Додано: Вів 02 лип, 2024 12:39
не працюють СЕП перекази на IBAN рахунки у НоваПей банк
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Додано: Вів 02 лип, 2024 12:51
J написав: Driver написав:
Коллеги, я правильно понимаю, что карту Мрия теперь можно пополнить СЭПом по прямым реквизитам, а не через транзитник?
(в интернет-банкинге теперь показывают прямые реквизиты)
завжди так можна було
Странно
У меня в договоре на открытие карты Мрия указан транзитник.
И сотрудница в отделении даже специально на это обратила внимание.
Однако таки да, напрямую тоже пополнился без проблем
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Пон 01 лип, 2024 16:19
sens
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