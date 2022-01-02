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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
70%
7
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:53

Закончился срок действия карты Мрія.
Пришёл в отделение, чтобы перевыпустить - а мне отвечают: "А мы не перевыпускаем. Можно только закрыть счёт и открыть новый с новой картой".
И техподдержка то же самое говорит :shock:

У кого-то было такое?
Driver
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  #<1 ... 14151617
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