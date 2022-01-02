|
|
|
Агропросперіс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 кві, 2025 10:26
nord написав:
Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.
виплата в кінці строку
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3557
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 тра, 2025 09:29
novichok написав: nord написав:
Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.
виплата в кінці строку
ОВДП в допомогу,на різні банки і одразу отримати ВСЮ суму ,хоч півмільйона гривень
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18091
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:18
sens написав: novichok написав: nord написав:
Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.
виплата в кінці строку
ОВДП в допомогу,на різні банки і одразу отримати ВСЮ суму ,хоч півмільйона гривень
це де таке написано?
-
J
-
-
- Повідомлень: 6029
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2520
|1569882
|
Суб 10 тра, 2025 11:20
jerua
|
|1468
|511977
|
Суб 10 тра, 2025 10:43
IDAN
|
|1717
|747547
|
|