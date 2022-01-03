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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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Агропросперіс Банк 4.1 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
64%
7
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:26

  nord написав:Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.

виплата в кінці строку
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 09:29

  novichok написав:
  nord написав:Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.

виплата в кінці строку

ОВДП в допомогу,на різні банки і одразу отримати ВСЮ суму ,хоч півмільйона гривень
sens
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:18

  sens написав:
  novichok написав:
  nord написав:Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.

виплата в кінці строку

ОВДП в допомогу,на різні банки і одразу отримати ВСЮ суму ,хоч півмільйона гривень

це де таке написано?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:40

Помогите, плз, разобраться со здешней комиссией за неактивность.

Есть карта Мрия. Срок действия на самом пластике указан 12/24. Но он каждый месяц автопродляется; в ИБ сейчас указано 06/25.

В тарифах написано вот такое:

Щомісячна плата за обслуговування недіючого рахунку** | 10 грн, але не більше залишку на рахунку
** недіючим вважається рахунок, термін дії всіх карток до якого закінчився, Клієнт не перевипустив картку протягом 6-ти місяців, на рахунку є
залишок коштів

Собственно, не совсем понятно:

1) не станет ли этот счёт неактивным со след.месяца? (и не начнёт ли списываться эта комиссия?)

2) в тарифах (см. выше) в определении неактивности ничего не сказано про наличие/отсутствие операций по карте/счёту. Только про сроки и перевыпуск. :shock:
Это текст по-дебильному написан, или реально вот такие условия?
Есть у кого-то опыт, что по факту?

3) в частности, у меня в январе-феврале были исходящие СЭПы, и в июне открыл депозит.
Ожидать списание этой комиссии?
Driver
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