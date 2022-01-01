Агропросперіс Банк

Помогите, плз, разобраться со здешней комиссией за неактивность.
Есть карта Мрия. Срок действия на самом пластике указан 12/24. Но он каждый месяц автопродляется; в ИБ сейчас указано 06/25.
В тарифах написано вот такое:
Щомісячна плата за обслуговування недіючого рахунку** | 10 грн, але не більше залишку на рахунку
** недіючим вважається рахунок, термін дії всіх карток до якого закінчився, Клієнт не перевипустив картку протягом 6-ти місяців, на рахунку є залишок коштів
Собственно, не совсем понятно:
1) не станет ли этот счёт неактивным со след.месяца? (и не начнёт ли списываться эта комиссия?)
2) в тарифах (см. выше) в определении неактивности ничего не сказано про наличие/отсутствие операций по карте/счёту. Только про сроки и перевыпуск. Это текст по-дебильному написан, или реально вот такие условия? Есть у кого-то опыт, что по факту?
3) в частности, у меня в январе-феврале были исходящие СЭПы, и в июне открыл депозит. Ожидать списание этой комиссии?
novichok написав:Банчик підписав меморандум, або які ліміти СЕП на свої рахунки?
Я не знаю чи є Банк в меморандумі, якщо є то 100к грн на інші рахунки та якщо рахунок відкритий в іншому банку на Ваше ім'я, то переказ по СЕП буде без обмеження.
Але не рекомендую цю установу, оскільки дуже несучасний застосунок та можливості, хоча був у відділенні і наче не погано, але просто жах що підтримка працює тільки Пн-Пт 9-18, це просто рофл в сучасній реальності), навіть був клієнтом деякий час, був депозитик - коли пропонували кращі умови у порівнянні з іншими банками.
Зараз умови так собі...
нуу, на фоні збільшення ставок зі стороин інших банків - так