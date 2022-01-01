RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 3.8 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
58%
7
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:01

By the way, я 30 декабря успел заменить карту :D
Была Мрия. Переоткрыли Мрию+, и номер счёта поменяли (старый закрыли, новый к Мрие+ открыли)
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 468
З нами з: 13.06.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
