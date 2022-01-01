Агропросперіс Банк

By the way, я 30 декабря успел заменить карту
Была Мрия. Переоткрыли Мрию+, и номер счёта поменяли (старый закрыли, новый к Мрие+ открыли)
Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:01
