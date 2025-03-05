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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 бер, 2025 22:43
flysoulfly написав: lamal написав:
Картки повернулися )))
з грошима?
Ні , в мене там по нулям. Поки не дадуть кредліміт не планую.
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lamal
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