Ні , в мене там по нулям. Поки не дадуть кредліміт не планую.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 бер, 2025 22:43
Re: Акордбанк
Додано: Суб 08 бер, 2025 03:08
Бо мовляв: "треба платити лише по факту на 1 число міс, бо тарифи підвищуються, а ви, заплативши наперед по старим тарифам, обкрадає компанію і самого А.!" Приблизно так проверіщала перевіряюча лічильника і виписала перерахунок зі штрафом! Років 20 назад таке було, я звісно її штраф з перерахунком порвав і викинув, та осад залишився разом з цим вимаганням в наступних платіжках.
Ще, коли заплатиш більше, наступного міс і в подальші підвищують суму вимоги. Я плачу для дуже старих батьків і вони дуже переживають за дуті суми неіснуючого боргу.
В області, по дачі, навпаки просять платити наперед.
Додано: Сер 12 бер, 2025 20:39
Re: Акордбанк
В кого що вийшло сплатити по акції? В мене вийшло знайти тільки Ясно (електроенергія) та Нафтогаз (газ і доставка). Київводоканал не знайшло, КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО відсутнє, Цифрал сплачений на рік вперед...
Додано: Сер 12 бер, 2025 21:22
Gonzik
погортайте пару сторінок назад - були позитивні відгуки
напр
viewtopic.php?p=5830231#p5830231
до речі - це один раз акція на 1 клієнта,
чи можна декілька раз?
|