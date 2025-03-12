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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:43

Re: Акордбанк

flysoulfly написав:
  lamal написав:Картки повернулися )))
з грошима?
Ні , в мене там по нулям. Поки не дадуть кредліміт не планую.
lamal
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 03:08

  Кащей написав:
Visky написав:Компанії "Ясно" і "ДТЕК Київські електромережі" забороняють оплату наперед в Києві і я не можу оплати на 1000 грн.

Как реализован такой запрет? Вы им заплатите 1000, а они зачислят на лицевой счёт только сумму фактической задолженности? А остальное куда денут?

Бо мовляв: "треба платити лише по факту на 1 число міс, бо тарифи підвищуються, а ви, заплативши наперед по старим тарифам, обкрадає компанію і самого А.!" Приблизно так проверіщала перевіряюча лічильника і виписала перерахунок зі штрафом! Років 20 назад таке було, я звісно її штраф з перерахунком порвав і викинув, та осад залишився разом з цим вимаганням в наступних платіжках.
Ще, коли заплатиш більше, наступного міс і в подальші підвищують суму вимоги. Я плачу для дуже старих батьків і вони дуже переживають за дуті суми неіснуючого боргу.
В області, по дачі, навпаки просять платити наперед.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:39

Re: Акордбанк

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... f6b811008/
В кого що вийшло сплатити по акції? В мене вийшло знайти тільки Ясно (електроенергія) та Нафтогаз (газ і доставка). Київводоканал не знайшло, КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО відсутнє, Цифрал сплачений на рік вперед...
Gonzik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:22

Gonzik

погортайте пару сторінок назад - були позитивні відгуки
напр
viewtopic.php?p=5830231#p5830231

до речі - це один раз акція на 1 клієнта,
чи можна декілька раз?
greenozon
 
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  #<1 ... 201202203204
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