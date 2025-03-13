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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:43

Re: Акордбанк

flysoulfly написав:
  lamal написав:Картки повернулися )))
з грошима?
Ні , в мене там по нулям. Поки не дадуть кредліміт не планую.
lamal
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 03:08

  Кащей написав:
Visky написав:Компанії "Ясно" і "ДТЕК Київські електромережі" забороняють оплату наперед в Києві і я не можу оплати на 1000 грн.

Как реализован такой запрет? Вы им заплатите 1000, а они зачислят на лицевой счёт только сумму фактической задолженности? А остальное куда денут?

Бо мовляв: "треба платити лише по факту на 1 число міс, бо тарифи підвищуються, а ви, заплативши наперед по старим тарифам, обкрадає компанію і самого А.!" Приблизно так проверіщала перевіряюча лічильника і виписала перерахунок зі штрафом! Років 20 назад таке було, я звісно її штраф з перерахунком порвав і викинув, та осад залишився разом з цим вимаганням в наступних платіжках.
Ще, коли заплатиш більше, наступного міс і в подальші підвищують суму вимоги. Я плачу для дуже старих батьків і вони дуже переживають за дуті суми неіснуючого боргу.
В області, по дачі, навпаки просять платити наперед.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:39

Re: Акордбанк

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... f6b811008/
В кого що вийшло сплатити по акції? В мене вийшло знайти тільки Ясно (електроенергія) та Нафтогаз (газ і доставка). Київводоканал не знайшло, КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО відсутнє, Цифрал сплачений на рік вперед...
Gonzik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:22

Gonzik

погортайте пару сторінок назад - були позитивні відгуки
напр
viewtopic.php?p=5830231#p5830231

до речі - це один раз акція на 1 клієнта,
чи можна декілька раз?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:39

  greenozon написав:Gonzik

погортайте пару сторінок назад - були позитивні відгуки
напр
viewtopic.php?p=5830231#p5830231

до речі - це один раз акція на 1 клієнта,
чи можна декілька раз?


Одну тисячу вже забрав
Ще одна затравлена, чекаю
третю треба запускати 1.04
ps. І не забувати за дружні акки-дублікати
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 23:09

Re: Акордбанк

  wolt450 написав:Одну тисячу вже забрав

тобто вже отримали п'ять виплат по 200 на одному рахунку?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 23:36

  greenozon написав:
  wolt450 написав:Одну тисячу вже забрав

тобто вже отримали п'ять виплат по 200 на одному рахунку?


По двох наразі
далі буде, надіюсь більше
Хоча на старті тисяча виглядала ризиково
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:59

greenozon
Важливі умови пропозиції

Кешбек у розмірі 200 грн нараховується за кожен платіж від 1000 грн, але не більше 5 операцій на місяць.
Виплата здійснюється до 15 числа наступного місяця на рахунок, з якого було проведено оплату.
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Пропозиція діє обмежений час, тож не зволікайте – переходьте на сайт City24 , оплачуйте та отримуйте свій кешбек!
Gonzik
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:37

Re: Акордбанк

wolt450 написав:
По двох наразі
далі буде, надіюсь більше
Хоча на старті тисяча виглядала ризиково


Кредитными - в льготном?
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:43

  Chicheva написав:
wolt450 написав:
По двох наразі
далі буде, надіюсь більше
Хоча на старті тисяча виглядала ризиково


Кредитными - в льготном?


Платив своїми
wolt450
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