Психологія та саморозвиток
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:39
Сибарит написав:
Это зависимость от прогресса
новая зависимость) претензия на нобелевскую.
Wirująświatła
Повідомлень: 30980
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:50
Wirująświatła написав:
Ти так і не відповів - контрольовано ким?
как минимум фарм компаниями которые решаю какая дозировка.
Banderlog написав:
По твому замінити природні механізми стимуляції організму на хімічні це шлях до розвитку?
о каком развитии речь? впереди только деградация. То что люди себя едой, бухлом и прочими излишествами стимулируют это природные механизмы?
Отчасті, но в них є прєдохранітєлі. Неможливо себе безперестанку стимулювати сексом)
А класний музикант був, став би легендою, но на ньому не можливо було заробляти.
Але то таке, отвлєкаємся.
Но погоня за емоціями це коли в людини є пустота в середині і нема цілі.
Нема любові і сімї людина забиває то б л тсвом,
нема молитви можно ловити спалахи з тік току.
Коли є ціль люди готові і страждати а пустота нестерпна навіть під кайфом.
Banderlog
Повідомлень: 4067
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
Додано: Чет 27 лис, 2025 18:52
Wirująświatła написав:
Это зависимость от прогресса
новая зависимость) претензия на нобелевскую.
Или на костер 😁
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 9143
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6505 раз.
Подякували: 21698 раз.
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:57
девиация тоже предохранитель. она нужна чтобы избежать полного разрушения психики, оно конечно плохо но могло быть и хуже. То что вы здесь осуждаете на практике вполне может оказаться добром. у психики многоуровневая структура. По дефолту когда возникают непреодолимые проблемы она откатывается на предыдущий уровень говорят "впадают в детство", либо уходит в девиацию.
Wirująświatła
Повідомлень: 30980
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
Додано: Чет 27 лис, 2025 22:35
Wirująświatła написав:
девиация тоже предохранитель. она нужна чтобы избежать полного разрушения психики, оно конечно плохо но могло быть и хуже. То что вы здесь осуждаете на практике вполне может оказаться добром. у психики многоуровневая структура. По дефолту когда возникают непреодолимые проблемы она откатывается на предыдущий уровень либо уходит в девиацию.
Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль?
Banderlog
Повідомлень: 4067
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
Додано: Чет 27 лис, 2025 22:49
Banderlog написав:
Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль?
Потому что есть кое что похуже. У извращений хотя бы есть ощущения. А когда нет ощущений это уже прямейшая дорога к суициду. А с точки зрения природы суицид максимально неприемлем.
чтобы понять что значит отсутствие ощущений проводили эксперименты по сенсорной депривации
### Эксперименты по сенсорной депривации: что реально происходило и что мы знаем в 2025 году
Сенсорная депривация — это резкое снижение или полное отключение внешних стимулов (свет, звук, осязание, гравитация и т.д.). Мозг, оставшись без привычного «шума», начинает выдавать очень странные и иногда страшные эффекты.
| Год | Эксперимент / учёный | Что делали | Что происходило с людьми (реальные результаты) |
| 1951–1956 | Дональд Хебб (Университет Макгилла, Канада) | Тёмная звуконепроницаемая камера, перчатки-тубусы, белый шум в наушниках, лежать неподвижно | Через 12–48 часов: галлюцинации (точки, геометрия → лица, сцены), паника, потеря ориентации во времени, невозможность думать связно. Многие просились выйти через 6–24 ч |
| 1950-е | Джон Лилли (изобретатель флоат-танков) | Первый флоат-танк (полная темнота + солёная вода 36 °C — тело не чувствует гравитации) | Через 30–90 минут: яркие визуальные галлюцинации, ощущение выхода из тела, «встречи с сущностями». Лилли потом экспериментировал с ЛСД в танке |
| 1960-е | ЦРУ (проект MK-Ultra) | Сенсорная депривация + ЛСД и другие вещества | Испытуемые сходили с ума за часы, развивали психозы, некоторые навсегда. Официально программа закрыта, но данные частично рассекречены |
| 2008–2012 | Робин Кархарт-Харрис (Имперский колледж Лондона) | Флоат-танк + псилоцибин | Усиление эффекта психоделиков в 3–5 раз, глубокие «мистические» переживания |
| 2014–2025 | Современные флоат-центры (коммерческие) | 60–90 минут в танке без препаратов | 70–80 % людей: глубокое расслабление, снижение тревоги. 15–25 %: яркие галлюцинации, панические атаки, ощущение «схожу с ума» |
| 2020–2025 | Исследования при НПП и деперсонализации | Полная депривация 2–6 часов в клиниках | У людей с анорексией и тяжёлой деперсонализацией галлюцинации начинаются уже через 20–40 минут (в 5–10 раз быстрее нормы) |
Что происходит с мозгом (коротко и по делу)
Время → Эффект:
- 0–15 мин — расслабление, приятно
- 15–40 мин — «внутренний кинотеатр»: фосфены, геометрия, цвета
- 40–90 мин — сложные галлюцинации (люди, животные, целые сцены)
- 2–6 часов — потеря границ «я», ощущение смерти, выход из тела
- 12+ часов — у большинства начинается острый психоз (обратимый, но очень страшный)
Кто особенно уязвим (2025 данные)
- Люди с алекситимией
- Подростки с тяжёлыми НПП (особенно анорексия >3 лет)
- С деперсонализацией-дереализацией
- С ПТСР или шизоидными чертами
У них психотические реакции могут начаться уже через 15–30 минут.
### Современное применение (не эксперименты, а практика)
1. Флоат-танки — легальная терапия тревоги, ПТСР, хронической боли (60–90 минут).
2. Клиники НПП в Европе и США используют короткие сессии (20–40 мин) как диагностику: если человек начинает галлюцинировать очень быстро — это маркер тяжёлой диссоциации.
3. Дарк-ретриты (3–10 дней в полной темноте) — популярны в духовных кругах, но официальная психиатрия считает их опасными.
### Вывод
Сенсорная депривация — один из самых быстрых и надёжных способов «сломать» восприятие реальности.
Здоровому человеку нужно 2–3 часа, человеку с психическими расстройствами — часто меньше 30 минут.
тут еще по божески. Я читал про эксперименты с теплой ванной когда человек сходил с ума за несколько часов.
но это теория. Никто не знает чего хочет природа. Может её цель деградация и саморазрушение цивилизации. Тогда извращения не предохранитель а часть плана
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 27 лис, 2025 23:09, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
Повідомлень: 30980
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
Додано: Чет 27 лис, 2025 22:58
Wirująświatła написав:
Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль?
и не только это.
Не только извращения или не только предохранитель? 😁
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 9143
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6505 раз.
Подякували: 21698 раз.
Додано: Чет 27 лис, 2025 23:01
Сибарит написав:
Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль?
и не только это.
Не только извращения или не только предохранитель? 😁
я знал что спросите поэтому сразу же ответил
Wirująświatła
Повідомлень: 30980
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
