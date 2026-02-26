|
Акордбанк
Акордбанк
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 жов, 2025 15:27
aanonimovic594 написав:
При сплаті через лікпей МСС код завжди як - "спорт і розваги", бо оплата через них проходить
Досить вже цього марення. Той же Watsons спокійно проходить через LiqPay як "краса".
klug
- Повідомлень: 9045
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 1278 раз.
1
4
Додано: Чет 27 лис, 2025 11:11
Инкассаторы аккорда задержаны, при попытке вывоза уклонистов в фургоне банка.
Порт
- Повідомлень: 1096
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 74 раз.
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:47
-VICTOR-
- Повідомлень: 7373
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 1345 раз.
1
Додано: Сер 31 гру, 2025 01:39
Подскажите как в приложении аккорда оплачивать комуналку? Как добавить адрес и получить все платежи по нему? (как у моно, пумба, привата) Есть ли вообще у него такое.
Danik
- Повідомлень: 710
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2324 раз.
- Подякували: 220 раз.
1
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:19
Доброго дня! З Новим роком!
Підкажіть, будь ласка, які категорії кешбеку на січень у Акорда? Бо ніде немає інформації ((
Дякую!
ShtormK
- Журналіст форуму
- Повідомлень: 305
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 36 раз.
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:45
ShtormK написав:
Доброго дня! З Новим роком!
Підкажіть, будь ласка, які категорії кешбеку на січень у Акорда? Бо ніде немає інформації ((
Дякую!
Навзаєм!
Ой+
- Повідомлень: 7279
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1160 раз.
2
4
Додано: Чет 26 лют, 2026 17:22
Единственній банк який не дае кєшбек кому 64+
Жах
полевик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|