Асвіо Банк

Без фізичного пластику не цікаво.[/quote] Внимательно прочитайте тарифы, там сначала планируется выпускать цифровую карту, а потом как допку к ней пластик, 1 раз бесплатно.[/quote] Так бачу,що воно ще не працює. Навряд буде як в сенсбанк - замовив у застосунку і отримав на новій пошті безкоштовно вже завтра (!)
Внимательно прочитайте тарифы, там сначала планируется выпускать цифровую карту, а потом как допку к ней пластик, 1 раз бесплатно.[/quote] Так бачу,що воно ще не працює. Навряд буде як в сенсбанк - замовив у застосунку і отримав на новій пошті безкоштовно вже завтра (!)[/quote] Таки да, не работает. А судя по тарифам карточка для коллекционеров, если будут бесплатно высылать.
Внимательно прочитайте тарифы, там сначала планируется выпускать цифровую карту, а потом как допку к ней пластик, 1 раз бесплатно.[/quote] Так бачу,що воно ще не працює. Навряд буде як в сенсбанк - замовив у застосунку і отримав на новій пошті безкоштовно вже завтра (!)[/quote] Таки да, не работает. А судя по тарифам карточка для коллекционеров, если будут бесплатно высылать.[/quote] Якщо гривня в банку ,так чому витрачати час на поїздку до відділення коли може бути тривога або відсутність світла. Картка фізична це коли їх багато в телефоні. У мене наприклад 22 банків по дві картки у різних валютах.