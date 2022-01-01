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Асвіо Банк

Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Асвіо Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:02

  Feh14 написав:
  sens написав:Киньте посилання. Маю лише поточний з депозитом.


https://www.asviobank.ua/ua/bank/amobank

Без фізичного пластику не цікаво.
sens
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Повідомлень: 17727
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 944 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:32

  sens написав:
  Feh14 написав:
  sens написав:Киньте посилання. Маю лише поточний з депозитом.


https://www.asviobank.ua/ua/bank/amobank

Без фізичного пластику не цікаво.
Я також колекціоную банківські картки
Investor_K
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Повідомлень: 10005
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:46

  Investor_K написав:
  sens написав:Киньте посилання. Маю лише поточний з депозитом.


https://www.asviobank.ua/ua/bank/amobank

Без фізичного пластику не цікаво.[/quote] Я також колекціоную банківські картки[/quote]
Мені цікаво з точки зору привабливості отримати відсотки на картку чим періодично їздити до відділення
sens
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Повідомлень: 17727
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 944 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:57

  sens написав:
  Feh14 написав:
  sens написав:Киньте посилання. Маю лише поточний з депозитом.


https://www.asviobank.ua/ua/bank/amobank

Без фізичного пластику не цікаво.

Внимательно прочитайте тарифы, там сначала планируется выпускать цифровую карту, а потом как допку к ней пластик, 1 раз бесплатно.
Feh14
 
Повідомлень: 135
З нами з: 13.02.22
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Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 06:38

576406[quote="5764001:Feh14 написав:
  sens написав:Киньте посилання. Маю лише поточний з депозитом.


https://www.asviobank.ua/ua/bank/amobank

Без фізичного пластику не цікаво.[/quote]
Внимательно прочитайте тарифы, там сначала планируется выпускать цифровую карту, а потом как допку к ней пластик, 1 раз бесплатно.[/quote]
Так бачу,що воно ще не працює. Навряд буде як в сенсбанк - замовив у застосунку і отримав на новій пошті безкоштовно вже завтра (!)
sens
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Повідомлень: 17727
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 944 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:12

  sens написав:
576406[quote="5764001:Feh14 написав:
  sens написав:Киньте посилання. Маю лише поточний з депозитом.


https://www.asviobank.ua/ua/bank/amobank

Без фізичного пластику не цікаво.

Внимательно прочитайте тарифы, там сначала планируется выпускать цифровую карту, а потом как допку к ней пластик, 1 раз бесплатно.[/quote]
Так бачу,що воно ще не працює. Навряд буде як в сенсбанк - замовив у застосунку і отримав на новій пошті безкоштовно вже завтра (!)[/quote]
Таки да, не работает. А судя по тарифам карточка для коллекционеров, если будут бесплатно высылать.
Feh14
 
Повідомлень: 135
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:22

Ні

  Feh14 написав:
576406[quote="5764001:Feh14 написав:
  sens написав:Киньте посилання. Маю лише поточний з депозитом.


https://www.asviobank.ua/ua/bank/amobank

Без фізичного пластику не цікаво.

Внимательно прочитайте тарифы, там сначала планируется выпускать цифровую карту, а потом как допку к ней пластик, 1 раз бесплатно.[/quote]
Так бачу,що воно ще не працює. Навряд буде як в сенсбанк - замовив у застосунку і отримав на новій пошті безкоштовно вже завтра (!)[/quote]
Таки да, не работает. А судя по тарифам карточка для коллекционеров, если будут бесплатно высылать.[/quote]
Якщо гривня в банку ,так чому витрачати час на поїздку до відділення коли може бути тривога або відсутність світла.
Картка фізична це коли їх багато в телефоні. У мене наприклад 22 банків по дві картки у різних валютах.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:22

  nord написав:Сьогодні телефонували з банку. Запрошували нести кошти на депозит. Я про цей банк практично нічого не чув. На форумі він майже не згадується.


Які відсотки?[/quote]

15,75, 94 дні, щомісячно.[/quote]

Вже впали до "нецікавих". :wink:
nord
 
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